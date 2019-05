Vuoden 2019 katsotuimpien kotimaisten elokuvien kärki voidaan jo nimetä melko suurella todennäköisyydellä.

Ne ovat Fingerpori-elokuva, edesmenneestä muusikosta Kari Tapiosta kertova Olen suomalainen, Yösyötön jatko-osa Tarhapäivä sekä lastenleffasarjan kahdeksas osa, Risto Räppääjä ja pullistelija.

Yhdistävä tekijä on tuotantoyhtiö. Kaikki neljä ovat Solar Filmsin elokuvia.

Tuottaja Markus Seliniin henkilöitynyt Solar perustettiin 24 vuotta sitten, ja se on ylivoimaisesti menestynein elokuvatuotantoyhtiö Suomessa 2000-luvulla.

– Tänä vuonna meillä on tavoitteena saada elokuvillemme 800 000 katsojaa ja että puolet kotimaisen elokuvan katsojista tulee meidän elokuviin, Selin kertoo.

Matti Ristinen näyttelee Olen suomalainen -elokuvassa laulajalegenda Kari Tapiota. KUVA: Solar Films

Se, miten hankkeet valitaan, on tuottajan mukaan vaistolaji.

– Pitää luottaa, että oma juttu on hyvä, vaikka muut olisivat eri mieltä.

Syksyn ensimmäinen Solar-ensi-ilta Olen suomalainen on ohjaaja Aleksi Mäkelän paluu vanhaan talliinsa. Ennen Dome Karukosken Mielensäpahoittajaa ja Taneli Mustosen Luokkakokousta nimenomaan Mäkelä oli ohjannut Solarin menestyneimmät elokuvat. Olen suomalainen on suosikkimuusikon elämäntarinana luontevaa jatkoa Mäkelän aiemmille Solar-teoksille, kuten Matille ja Pahoille pojille.

– Elokuva on valmis, ja se on helkkarin hyvä, Selin toteaa itsevarmasti.

Kriitikoiden näkemys Mäkelän elokuvista ei ole aina ollut yhtä suopea.

– Aleksi Mäkelä ja Solar Films ovat yhdessä brändi, johon palataan 11 vuoden tauon jälkeen. Sen verran on kulunut aikaa Rööperistä.

Kansainvälistä menestystä yhtiö ei ole saavuttanut, eikä sitä ole kovin aktiivisesti viime vuosina tavoiteltu.

– Kansainvälisistä kuvioista on tullut lähinnä rupia käteen, Selin sanoo.

– Ajattelemme niin, että kun rahoitus on Suomesta, elokuva tehdään suomalaisyleisölle. Jos päälle tulee ulkomaanmyyntiä, mikäs siinä. Emme leiki muuta kuin mitä olemme.

Solarin suurin hanke oli Mannerheim, jota ei koskaan saatu kuvauksiin asti. Ongelma oli nimenomaan kansainvälinen rahoitus.

”Pitää luottaa, että oma juttu on hyvä, vaikka muut olisivat eri mieltä.”

Maailmalle yritettiin myydä myös Lordi-kauhuelokuvaa Dark Floors. Siitä tuli floppi. Myöhemmin Solar tuotti Nightwish-yhtyeen elokuvan Imaginaerum. Hanke oli vähäriskinen, koska rahoitus tuli pitkälti yhtyeeltä itseltään, ja elokuva olikin suunnattu nimenomaan fanituotteeksi.

Lordi-elokuva Dark Floorsin maailmanensi-ilta pidettiin Oulussa helmikuussa 2008. Markus Selin osallistui tiedotustilaisuuteen. KUVA: Jaana Rannikko

Merkittävä osa Solarin menestyksestä on vuosien varrella tullut televisiopuolelta. Sillä saralla ohi on mennyt Yellow Film & TV. Lukuisia hittisarjoja tuottava firma on televisio- ja elokuvayhtiöistä suurin yli 16 miljoonan euron liikevaihdollaan. Solar Filmsin liikevaihto taas on viime vuosina vaihdellut parista melkein kuuteen miljoonaan riippuen hittien ensi-iltojen sijoittumisesta.

Solar on myös uudistunut. Selinin ja Jukka Helteen rinnalle yhtiöön on tullut muualla kokeneita tuottajia, kuten Rimbo Salomaa sekä jo eteenpäin siirtyneet Nina Laurio ja Jesse Fryckman. Viimeisen kolmen vuoden aikana Solarin elokuvista puolet on ollut naisten ohjaamia, esimerkiksi Alli Haapasalon Syysprinssi ja Tiina Lymin Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Syyskuussa julkaistaan Selinin, 59, elämäkerta. Elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtosen kirja perustuu tuottajan ja hänen lähipiirinsä haastatteluihin.

– Aleksikin (Mäkelä) on sen lukenut, ja hänestä se on jänskä, Selin kertoo.

– Minusta siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta ehkä sieltä muutama uutinen nostetaan.

Kari Väänänen nähdään Fingerpori-elokuvan Homeliuksena. KUVA: Kontiainen Jarmo

Suomessa kesäkaudella elokuvateatterikäynnit vähenevät alkuvuoden sesongin jälkeen. Syyskauden ensimmäinen kotimainen ensi-ilta on 13.9. teattereihin saapuva Olen suomalainen. Laulaja-legenda Kari Tapiota näyttelee Matti Ristinen ja hänen puolisoaan Tiina Lymi.

Syksyn muita ensi-iltoja ovat Mika Kaurismäen ohjaama, Lappiin sijoittuva Mestari Cheng (27.9.), Zaida Bergrothin historiallinen draama Marian paratiisi (4.10.), Mikko Koukin ohjaama Fingerpori (18.10.) ja Taru Mäkelän ohjaama Täydellinen joulu (25.10.), joka on uusintaversio ruotsalaiskomediasta Joulupukki vieraissa.

Tulossa on myös jatko-osia. Tarhapäivä (25.11.) jatkaa Yösyötön tarinaa, ja ohjaajakin on sama, Marja Pyykkö. Huumeiden käyttöä käsitelleen kohudokumentin Reindeerspottingin tekijä Joonas Neuvonen kertoo lähipiiristään elokuvassa Lost Boys, jolle on asetettu ensi-illaksi 11.10.

Cannesissa maailmanensi-illassaan viime viikolla nähty Jukka-Pekka Valkeapään elokuva Koirat eivät käytä housuja ei ole vielä saanut Suomen levityspäivää.