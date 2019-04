Marjukka Koivuniemestä ei ikinä pitänyt tulla tanssinopettajaa, mutta nyt hän ottaa äitinsä jalanjäljissä haltuun tanssitapahtuman

Marjukka Koivuniemestä ei ikinä pitänyt tulla tanssinopettajaa. Nyt hän astuu myös Arktisten Askeleiden johtajana Lissun saappaisiin.

Marjukka Koivuniemi (vas.) tanssii ja kilpailee Tanssikeskus Citydancen opettajista koostuvassa Runkoryhymässä, samoin kuin Elina Peltoperä. Marjukan koreografiat ovat menestyneet hyvin Finnish Dance Organizationin SM-kisoissa. Viimeksi Lahden-kisoista tuli kotiin neljä kultaa ja kaksi hopeaa. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Tanssinopettaja Marjukka Koivuniemi eli Maikki on Oulussa järjestettävän valtakunnallisen Arktiset Askeleet-tanssitapahtuman uusi johtaja. Hän seuraa tehtävässä äitiään Liisa Kontturi-Paasikkoa eli Lissua.

Valtikka vaihtui haikeiden kyynelten kera kuukausi sitten Pohjankartanon lavalla. Kun äidin ääni alkoi jäähyväispuheessa väristä, piti myös Maikin pyyhkäistä silmäkulmaansa.

Liisa Kontturi-Paasikko on tapahtuman pitkäaikaisin johtaja. Hän ehti toimia Oulun läänin Tanssialan tuki ry:n ja Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen järjestämän tapahtuman johtajana 24 vuotta. Häntä edelsivät taiteilijaprofessori Heikki Värtsi, tanssitaiteilija, pedagogi (nyk. opetusneuvos) Marketta Viitala ja Oulun konservatorion tanssikoulutuksen johtaja Liisa Tiitinen.

– Ei ne hirveän pienet saappaat ole, Marjukka Koivuniemi toteaa.

Lissu siirtyy nyt ”Tuen vanhoihin rouviin”, ja Marjukka jatkaa tapahtuman kehittämistä.

– Haluan säilyttää tapahtuman imagoltaan samana, Marjukka Koivuniemi linjaa.

– Jos Arktiset Askeleet profiloituisi esimerkiksi johonkin tanssikouluun tai opistoon, se olisi heti eri henkinen tapahtuma.

Vuoteen 2000 Arktiset Askeleet eteni kolmitahtia, jossa lastentanssikatselmus, koreografiakatselmus ja laaja tanssin katselmus seurasivat toisiaan. Koska Kajaanissa järjestettiin Uudet tanssit -koreografiakatselmusta, päätti Tanssialan tuki luopua Arktisten koreografiaosuudesta.

Nykyään tapahtuma keskittyy joka toinen vuosi alle kouluikäisten ja alakouluikäisten, joka toinen vuosi yläkouluikäisten ja sitä vanhempien tanssiin.

Kaipaako Arktiset Askeleet uudistamista?

– Totta kai aina uudistetaan. Meidän pitää ottaa huomioon koko ajan laajentuvan some-käytön aktivoiminen. Olemme siinä vielä vanhakantaisia. Ilmoitetaan ilmoitustaululla, vaikka voisimme yhtä lailla ilmoittaa somessa.

Marjukka Koivuniemi on kasvanut Arktisten Askelten henkeen sisään äitinsä helmoissa. Jo pikku tyttönä Marjukka oli mukana talkoolaisena ja pupuraatilaisena, myöhemmin oikeasti raadin jäsenenä.

– Olen nähnyt tapahtuman monelta kantilta, hän sanoo.

– Tanssin Arktisissa ensimmäisen kerran 5-vuotiaana Risto Järvenpään Oulun juna-biisillä. Lissun koreografia oli samba. Sitten muistan olleeni tapahtumassa talkoolaisena. Just löydettiin Lissun kanssa Sirpa Heikkisen Kalevaan kirjoittama vanha juttu, jossa on kuva minusta silmälasit päässä, varmaan kakkosluokalla, pyörittämässä osallistujapasseihin nauhoja.

Maikista tuli kuin tulikin tanssinopettaja niin kuin äidistä. Vaikka tanssiva tyttö sanoi lukiossa ammatinvalinnan ohjaajalle, että ei ikinä tanssinopettaja. Mikä siinä vastusti?

– Varmaan se perusjuttu, että kun äiti on, niin en tee samaa. Ja kyllähän siinä rinnalla näkee, mitä se ammatti on: iltatöitä ja viikonlopputöitä. Äiti oli töissä silloin kun kaikki muut olivat vapaalla.

Nykyisin Marjukka toimii tanssinopettajana, ja päivät ovat pitkiä.

– Tanssinopettajuus on tärkeä asia. Kaikki muut ovat sivutuotetta. Vaikka tykkään tehdä koreografioita, perustyö tehdään tanssitunneilla. On ihan mahtava katsoa, kun oppilaat saavat juonesta kiinni. Nyt en kyllä vaihtaisi tätä ammattia pois.

Marjukka on KiddieJam-lastentanssikonseptin toinen kehittäjä ja pääkouluttaja. Lasten opettaja on yhtä aikaa pedagogi, idoli ja ekstraäiti.

– Äsken oli ihana hetki, kun vastaan tuli yksi Vanhempi & taapero -ryhmän tyttö äitinsä sylissä. Tyttö tuli halaamaan, vaikka ollaan treenattu vasta neljä kertaa sen ryhmän kanssa.

Vaikka Marjukka Koivuniemi on vasta kolmekymppinen, hän on ehtinyt nähdä lapsioppilaidensa tulevan murrosikään.

– Teinityttöjen kanssa mietitään ensimmäisiä rintsikoita, kun pitää yhtä äkkiä laittaakin puvun alle rintsikat. Kaikkia tämmöisiä jännittäviä asioita.

Mahtuuko elämääsi muuta kuin tanssi?

– Yritän ehtiä käymään kuntosalilla. Semmoinen mikä on tehnyt itselle hyvää, että minulla on poikaystävä Laihialla. Käytännössä viikonloppuja reissataan molemmin puolin. On välillä pakko irrottautua tästä tanssiarjesta.