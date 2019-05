Maailman huippumuotitalot jättänyt Teemu Muurimäki suunnittelee pukuja Savonlinnan oopperajuhlille ja Saara Aallolle: "Olen nyt urani huipulla"

Armanille ja muille maailman muotitaloille työskennellyt suunnittelija Teemu Muurimäki palasi Suomeen ja tuntee vasta nyt olevansa uransa huipulla.

Muotisuunnittelija Teemu Muurimäen työhuoneella Helsingissä valmistuu iltapuku näyttelijä Krista Kososelle Cannesiin. Muurimäki tunnetaan nimenomaan julkisuuden henkilöille suunnitelluista puvuista.

Työhuoneen pöytä on täynnä toisenlaisia piirroksia. Muurimäki on suunnitellut elämänsä ensimmäisen oopperapuvustuksen Savonlinnan oopperajuhlille Sevillan parturi -oopperaan.

Työn alla ovat myös Saara Aallon, Laura Voutilaisen ja muiden esiintyjien asut Queen-musikaaliin We Will Rock You.

Teemu Muurimäki vaihtoi suunnittelijan työn muotitaloissa Dolce & Gabbanalla ja Armanilla vapaampaan työhön Suomessa.

– Kun työskentelin Armanilla, Suomessa kirjoitettiin lehdessä, että olen urani huipulla. Mietin silloin, onko se oikeasti urani huippu. Se ei ollut sitä, mitä haluan tehdä.