Luupin perhepäivässä kopsuvat kaviot – taidemuseon ja Pohjois-Pohjanmaan museon väliä pääsee valjakkokyydillä

Sunnuntaina järjestetään perheille ohjelmaa niin Pohjois-Pohjanmaan museossa kuin Kierikissäkin. Oulun taidemuseolla pääosassa ovat hevoset Kati Leinosen Äimärautio-näyttelyn myötä.

Museo- ja tiedekeskus Luupissa vietetään sunnuntaina perhepäivää. Tapahtumia on Oulun taidemuseossa, Pohjois-Pohjanmaan museossa, Kierikkikeskuksessa, Turkansaaren ulkomuseossa ja Oulunsalon kotiseutumuseossa.

Myllytullin alueen museoissa on koko perheen Kopoti kop -heppatapahtuma. Oulun taidemuseossa voi esimerkiksi hoitaa keppihevosia ja rakentaa oman esteradan uudessa Kepparimaailmassa. Tila keppihevosille on rakennettu valokuvataiteilija Kati Leinosen hevosaiheisen Äimärautio-näyttelyn innoittamana. Näyttely avautuu tänään lauantaina, ja Leinonen on itse esittelemässä Äimärautio-näyttelyä sunnuntaina kello 14.

Pohjois-Pohjanmaan museossa on puolestaan puuhevosia esittelevä Kopotikop -pienoisnäyttely. Kello 12 on lapsille toiminnallinen tuokio liittyen suomenhevosen historiaan.

Museoiden välillä kulkee sunnuntaina maksullinen hevosvaljakkokyyti.

Yli-Iin Kierikkikeskuksessa on sunnuntaina ilmainen perhepäivä. Ohjelmaan kuuluu muun muassa Sanna Koiviston kalliotaidetyöpaja ja Pentti Punkin syntymäpäivät -orkesterin lastenmusiikkikonsertti. Perhepäivänä Kierikkiin järjestetään maksullinen bussikuljetus. Samaan aikaan Kierikissä pidetään myös moottorisahaveistoskurssi ja -näytös.

Turkansaaren ulkomuseossa vietetään Muksut museossa -päivää. Tapahtumassa tehdään arjen askareita, kuten siivotaan leikkimökkiä ja hoidetaan kasvimaata.

Oulunsalon kotiseutumuseolla järjestetään sunnuntaina perinteinen kotiseututapahtuma Päivikin päivä, jota vietetään muun muassa musiikin merkeissä.