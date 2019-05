Löydä, revi, leikkaa ja sylje! – Oulussa vieraileva rap-artisti Karri "Paleface" Miettinen neuvoo näyttämään maailmalle mustaa tussia

Runoja voi tehdä mistä tahansa, maailma on sanoja pullollaan. Sanoja voi napsia Kalevasta, liikennemerkeistä, kylteistä ja mainoksista. Mopopojatkin innostuvat kollaasirunoista eli cut-up poetrysta.

Rap-artisti Karri ”Paleface” Miettinen (s. 1978) on oikea sanataidelähettiläs. Hän on tosi kiinnostunut kielestä, ja innostuu siitä, että maailma on sanoja pullollaan.

– Sanoja on kaikkialla ja materiaalia loputtomasti, hän sanoo.

Karri Miettiseltä ja kuvakirjailija Kaisa Happoselta ilmestyi viime syksynä kirja Revi se (WSOY). Kirjan runot on värkätty repimällä, leikkaamalla ja yliviivaamalla sanoja. Kirjassa on käytetty revinnäisiä Helsingin Sanomista, Demistä, Imagesta ja kirjanselkämyksistä. Sanoja on bongattu myös kadunvarsimainoksista, kylteistä ja liikennemerkeistä.

Tekniikkoja ovat kollaasirunot eli cut-up poetry sekä black out poetry, jossa tussilla vedetään tekstistä yli sanoja ja jätetään vain halutut käyttöön. Mukana on myös muita kokeilevia runouden muotoja.

– Maailmahan on täynnä mindfulness-värityskirjoja ja sellaisia. Tämä on vastaavanlainen juttu. Runojen askartelusta voi saada yllättävän hyvän, palkitsevan fiiliksen, Karri Miettinen toteaa.





Kaksikko kannustaa esimerkillään nuoria tekemään omia runotulkintoja todellisuudesta. Niitä varten kirjaan on jätetty tyhjiä ja väljästi taitettuja sivuja. Iskulauseena on: Löydä, revi, leikkaa, sylje! Sanavalinnoissa on voimaa.

– Se oli meidän pointti. Mainoksia ja uutisia tulee koko ajan vasemmalta ja oikealta. Some on täynnä sanoja. Tuntuu vapauttavalta pysäyttää sanojen tulva, poimia huonot uutiset ja leikata niistä jotakin hauskaa, Miettinen sanoo.

– Markkinavoimien mainokset ja uutiset ovatkin yht’äkkiä meidän materiaalia. Niillä voit manipuloidakin sun ympäristöä. Siitä tulee kiva ja voimaannuttava fiilis.

Revittyjen sanojen sommittelu voi Karri Miettisen mielestä olla myös terapeuttista.

– Minullakin on kaksi pientä lasta, ja arjen pyörittäminen on raskasta. Monet kirjan runoista olen tehnyt meidän keittiönpöydän ääressä illalla päivän päätteeksi, kun lapset on pantu nukkumaan. Siinä on joku palkitseva juttu, kun saa jäsennettyä ja prosessoitua asioita, jotka vähän ahdistaa: ilmastonmuutos ja Trump.

Cut-up -laulutekstejä Honey B & T-Bonesille

Kirjassa käytetyt tekniikat eivät niinkään sovellu räppien kirjoittamiseen.

– Räppi perustuu loppusointuun. Kaikki rimmaa. Riimi on siinä kaikki kaikessa, Karri Miettinen sanoo.

– Nämä runot eivät rimmaa.

Musiikin historiasta hän kyllä löytää muutamia esimerkkejä luovista lyriikoista.

– Runoudessa esimerkiksi 1950-luvun beatnikit testasivat erilaisia tapoja tehdä runoja ja yhdysvaltalainen E. E. Cummings käytti cut-up poetry-tekniikkaa. Muistaakseni jotkut rockartistit ja David Bowie ovat tehneet kokeellisia tekstejä, Miettinen kelaa.

– Itsekin olen tehnyt cut-up -laulutekstejä. Honey B & T-Bones on äänittänytkin niistä kaksi albumille Walking Witness.

Kollaasirunot ovat matalan kynnyksen juttu

Kirjoittajapari Miettinen ja Happonen on vetänyt useissa kouluissa runopajoja, joissa käytetään kirjan tekniikoita. Tänään he tekevät kouluvierailun Ylikiiminkiin.

– Runous tuntuu kouluissa olevan vähän vaikea aihe. Tunteihin on hankala saada imua. Jos äidinkielen opettaja sanoo, että nyt kirjoitetaan runo, niin aika monet menee lukkoon.

Kaisa Happosen ja Karri Miettinen kirja Revi se näyttää mallia visuaalisten runokuvien rakentamisesta. Tekijät esiintyvät Lumotut sanat -sanataideviikkojen Lumotussa illassa Oulussa perjantaina 10. toukokuuta. KUVA: Laura Mendelin/WSOY

– Kollaasirunot ovat matalan kynnyksen juttu. Niin sanotut mopopojatkin ovat innostuneet runojen tekemisestä. Oppitunnin päätteeksi luemme Kaisan kanssa nuorten tekemiä runoja ääneen. Kun ihmiset kuulevat niitä, runot muuttuvat teoksiksi omalla tavallaan. Nuoret oivaltaa, että kuka tahansa pystyy tekemään näitä.

Räppi aurasi tiensä teatterilavoille

Paleface on tunnettu suorista sanoistaan ja maailmanpoliittisista kannanotoistaan. Levyjen ja feattien lisäksi hän on tehnyt myös teatteria, musikaalia ja oopperaa.

Helsingin kaupunginteatterin AtomiAatokseenPaleface teki tekstit ja musiikin 2016, Kansallisoopperalle tilauksesta koululaisoopperan Ihmepoika A 2017. Ahaa Teatterin nuorten musiikkinäytelmään Betoniviidakko syntyivät laulutekstit ja melodiat 2017. Yhdessä Satu Rasilan kanssa Paleface kirjoitti kokoillan musikaalin VarissuoTurun kaupunginteatterille 2018.

– Yritän haastaa itseäni kirjoittajana myös siirtymällä erilaisista kielen ulottuvuuksista toisiin, Karri Miettinen kertoo.

Näyttämötaide kiinnostaa miestä jatkossakin.

– Joo kyllä. Neuvotellaan parhaillaan yhdestä keissistä, hän paljastaa.

– Varissuossa oli kokonaisia räpättyjä kohtauksia. Teatterin ja räpin yhdistämisessä on edelleen paljon hedelmällistä maaperää tutkia ja duunata.

Räpin läpimurto tapahtui menestysmusikaalissa Hamilton New Yorkin Broadwaylla 2015.

– Se oli 1700-luvulle sijoittuva historiallinen elämäkertamusikaali, jossa kaikki vuorosanat räpätään. Räppääminen kiinnostaa nyt selvästi teatterialan ihmisiä.

