Oulun pääkirjastossa on dekkareita ja muuta jännityskirjallisuutta noin 134 hyllymetrin verran. Kirjat kiertävät hyvin, sillä jännityskirjallisuuden suosio ei ole laantumaan päin.

– Dekkareita on koko ajan lainassa vähintään saman verran kuin niitä on hyllyssä, kirjastonhoitaja Ritva Harmainen sanoo.

Useimmilla dekkarien ystävillä on suosikkikirjailijoita, joiden teoksia halutaan lukea.

Mitä voisi lukea dekkareihin vihkiytymätön, jolle ei ole ehtinyt tulla suosikkeja? Mistä olisi hyvä aloittaa?

– Agatha Christien klassikkojen uudet suomennokset ovat helppo tie dekkarimaailmaan. Niitä on jo puolenkymmentä sekä kirjoina että äänikirjoina. Myös Terttu Autereen poliisisarja on monen mieleen. Ne ovat jotenkin hyvän tuulen kirjoja, mutta eivät liian paksuja.

Dekkarit jo "oikeaa" kirjallisuutta

Dekkarit ovat tyypillisintä kesä- ja lomalukemista. Pääkirjastosta lainataan kuukausittain runsaat 3 000 dekkaria, mutta heinä- ja elokuussa lähennellään viittätuhatta lainausta.

– Kesäkuukausina ihmisillä on aikaa lukea. Suurkuluttajat seuraavat tarkkaan, mitä kirjoja on kirjastoon tilattu ja tekevät varauksen jo siinä vaiheessa. Blogeja ja kirja-arvioita luetaan paljon ja päätetään niiden perusteella, lainataanko kirja vai ei.

– Suurin osa jännityskirjallisuudesta ilmestyy joulumarkkinoille. Toisaalta kirjastoihin hankittavat dekkarien kappalemäärät ovat melko suuria, joten moni pääsee lainaamaan kirjan varsin nopeasti varaamatta sitä.

Dekkareita lukevat kaikenlaiset ihmiset.

– Ajat ovat muuttuneet: takavuosikymmeninä SaPo-sarjan takakannessa todisteltiin, että joku professori on ollut mukana valitsemassa kirjaa ja että on aivan hyväksyttävää lukea dekkareita. Oikeastaan vasta 1980-luvulla dekkarit tunnustettiin laajemmin oikeaksi kirjallisuudeksi, kun pohjoismainen nordic noir -tyyli alkoi lyödä läpi.

Naiset pitävät pehmodekkareista

Naisten osuus dekkarien ja jännärien lukijoista kasvaa.

– Suosittuja ovat pehmodekkarit, joissa ei mässäillä veriteoilla vaan suurin osa kirjasta on ihmissuhteiden ja rikoksen selvittämistä. Se voisi selittää, miksi naisten osuus dekkarien lukijoina on lisääntynyt. Agatha Christiestähän tämä alkoi: on valmis ruumis ja sitten vain etsitään murhaajaa.

Jännityskirjallisuuden kenttä on laaja.

– Pehmodekkarien ohella on paljon vauhdikkaita teknotrillereitä sekä inhorealistisen suunnan dekkareita: murhat ovat raakoja tai joku lapsi suljetaan vaikka komeroon. Todellisuus on raaempi kuin kirjoissa koskaan. Ehkä juuri paetakseen todellisuutta pehmodekkarit ovat niin suosittuja.

Ritva Harmaisen mukaan ihmiset hakevat dekkareista elämän syvyyttä, ihmisen ymmärtämistä.

– Yhä useammin rikoksia ratkovista poliiseista löytyy inhimillisiä heikkouksia. Islantilaisen Ragnar Jónassonin kirjoja ei vielä ole suomennettu. Hänellä on naisetsivä Hulda Hermannsdóttir, joka ei ole pelkästään hyvä ihminen – elämässä on tehty vääriä valintoja tai olosuhteiden pakosta jotain erikoista. Jonassonilla on nähtävissä enemmänkin ihmismieltä kuvaavaa kerrontaa eikä vain puhdasta ja kaunista sankarityyppiä.

Dekkaripiiri viisivuotias

Oulun pääkirjaston dekkaripiiri vietti keväällä viisivuotisjuhliaan, joissa vieraana oli piiriläisten pyynnöstä suosittu Timo Sandberg.

– Meitä on reilut kymmenen,: isommassa joukossa keskustelu hajoaisi helposti. On tullut tavaksi, että jotkut piiriläisistä ottavat esiteltäväkseen jonkin kirjan ja kirjailijan. Lukupiirin idea on se, että kun kirjoista keskustellaan, saa ihan erilaisia näkökulmia kuin itse on kirjasta ajatellut.

Syksyn teemaksi on valittu klassikot, joista aloittaa Sue Grafton.

Ritva Harmainen ei mieti sekuntiakaan omaa suosikkidekkaristiaan.

– Ruotsalainen Emelie Schepp. Hän tekee sarjakertomusta, jossa tarina jatkuu tiiviisti kirjasta toiseen. Viisi osaa on ilmestynyt.

Oululaisten suosikkikirjailijat on helppo nimetä: Seppo Jokinen, Camilla Läckberg, Reijo Mäki, Ilkka Remes, Leena Lehtolainen. Aina on jono, kun uusi kirja ilmestyy.

– Jossakin on sanottu, että pohjoismainen nordic noir olisi jo menneen talven lumia. Kuka niin on sanonut? Ainakaan lukijat eivät ole sitä mieltä.