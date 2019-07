Livekaraokessa taustanauhan tilalla ovat ammattimuusikot – Bändiäkin jännittää, kun biisin aikana voi tapahtua mitä tahansa

Livekaraokessa pääsee hetken ajan kokemaan, millaista on musisointi ammattimaisen yhtyeen kanssa.

Ennen karaoken keksimistä amatöörilaulajat saattoivat laulaa ravintolassa kappaleita housebändin kanssa. Sitten keksittiin videonauhat ja musiikkikasetit, ja loppu on Aikuisen naisen ja I Will Always Love Youn tahdittamaa historiaa.

Yökerho 45 Specialissa palataan torstaina siis ikään kuin karaoken alkulähteille, kun livekaraoke pyörähtää käyntiin. Livekaraoke toimii periaatteessa samalla tavalla kuin tavan karaoke. Erotuksena on se, että taustanauhan sijaan musiikki soi livemuusikoiden soittimista.

45 Specialin livekaraoken bändissä soittaa neljä ammattimaista muusikkoa, jotka ovat kohdanneet musisoinnin parissa jo useissa yhteisissä projekteissa: Niko Konttinen ja Katariina Kuure soittavat rap-funk-kokoonpano Funksonsissa, Jere Tulivirta ja Kuure musisoivat muun muassa Partypilami-bilebändissä ja Antti Karjalainen vaikuttaa muun muassa Snowreport-yhtyeessä.

Idea livekaraokeen lähti Konttiselta, joka on törmännyt konseptiin aikaisemmin Kuopiossa.

– Jameilla on jo pitkä perinne, ja tämä on tavallaan pikkusisar sille. Jameissa soittaa ammattimaisia muusikoita, ja saattaa olla vapaata improvisointiakin, mutta laulajia ei yleensä ole niin paljon kuin toivoisi, sanoo Konttinen

– On varmasti matalampi kynnys lähteä mukaan karaokeksi nimettyyn juttuun kuin jameihin. Karaoke on aina ollut tarkoitettu ihan kaikille. Laulamaan voi tulla halutessaan vaikka kaverin kanssa, ja me voimme jeesiä myös, jos vaikka jännittää paljon, Kuure kertoo.

Livekaraokessa laulun sanat eivät rullaa väriä vaihtavina sanoina televisioruudulla, vaan ne luetaan paperilta. Siksi kannattaa tutustua laululistaan ja kappaleisiin etukäteen, sillä paperi ei auta seuraamaan kappaleen kulkua samalla tavalla kuin video, vinkkaa Konttinen. Mutta saa lavalle kivuta myös hetken mielijohteesta.

Bändillekin kyseessä on uusi ja jännittävä tilanne: vaikka kuinka treenaisi etukäteen, yksi bändin jäsen eli laulaja on jokaisista treeneistä poissa. Yhtyeen keulakuva vaihtuu muutaman minuutin välein, ja laulajilta voi odottaa melkein mitä tahansa. Sellainen vaatii soittajiltakin joustavuutta.

– On mielenkiintoista, kun siinä on sellainen randomisaattori mukana, sanoo Kuure.

– Olemme varautuneet siihen, että joku lähtee vaikka laulamaan vähän väärästä kohtaa. Sitten me voimme napata siitä kiinni. Meillä on bändinä tosi vastuullinen homma, kun ikään kuin olemme se taustanauha, Konttinen toteaa.

Bändin treeneissä keskiviikkona oli ohjelmassa noin 30 kappaleen läpikäynti. Sellaisen biisimäärän soitossa vierähtää monta tuntia, joten treeneille on varattu reippaasti aikaa. Nuotit otetaan karaokeen mukaan kaiken varalta.

– Listalla on meidän aikaisemmin soittamia biisejä ja sellaisia, joita ihmiset tykkäävät laulaa karaokessa muutenkin. Mutta Aikuinen nainen unohtui, Konttinen tunnustaa.

Yhtye toivoo, että kaikenlaiset laulajat uskaltautuisivat karaokeen.

– On varmasti paljon sellaisia ihmisiä, jotka tykkäävät laulaa, mutta eivät ole koskaan päässeet kokeilemaan sitä bändin kanssa.

Konttinen vertaa livekaraokea biisien kuuntelemiseen kotona ja keikalla: kyllähän niistä nauhaltakin nauttii, mutta konsertissa ne kuulostavat aivan toiselta.

– Kappaleiden tunnelma ei ole ihan niin muovinen kuin taustanauhalla. Vaikkapa rokkibiiseissä on vähän enemmän poweria mukana, ja bassorumpu tuntuu fyysisesti kehossa. Se energia, joka tulee muiden ihmisten kanssa musisoidessa, on kokemisen arvoinen juttu.