Tuttu ja tavallinen käsi voi olla riittävä lähtökohta koreografialle. Käsistä lähti Liisa Heikkisen Oamk Dancelle koreografioima tanssiteos, jonka nimi on Hands can tell a lot who you are.

– Idea tuli Facebook-videosta, jossa puhuttiin, mitä kaikkea kädet tekevät. Se jäi minulle muhimaan, Heikkinen kertoo.

– Kädet voivat olla humoristiset, kädet myös hoivaavat.

Kädet olivat siis vastaus, kun Oulun ammattikorkeakoulu kutsui alumninsa ja tanssitaiteen maisterin tekemään koreografian tanssinopettajien kolmannelle vuosikursille.

– Suurin osa ryhmästä on pari- ja kansantanssipohjaisia ihmisiä. Kädet ovat parilajeissa tärkeä ja iso lähtökohta asioille.

Myös teoksessa käytetty ympyrän muoto tuli paritanssien puolelta. Piirit ja juoksut tapahtuvat vastapäivään.

– Me taistellaan aikaa vastaan, Heikkinen sanoo.

Oman koulun alumni kutsukoreografina tuo virikkeitä talon ulkopuolelta.

– Periaate on se, että opiskelijat pääsevät tekemään töitä eri tekijöiden kanssa ja näkevät erilaisia metodeja, tutkinto-ohjelman tiimipäällikkö Anssi Kirkonpelto toteaa.

Teoksessa tanssivat Anita Valkama, Antti Aho, Béla Gazdag, Ilona Räty, Maiju Laurila, Samu Kotilainen, Siiri Suoniemi, Timo Salonen ja Venla Virta. Äänimaailmaa luovat saksalaisen Nils Frahmin kappaleet All Melody ja A Place, brittiläisen muusikon ja dj:n BonobonGrains, tanskalaisen Afenginn-yhtyeen Tattar Humpa ja Maiju Laurilan Paukutus 140.

Oamk Dance: Hands can tell a lot who you are 3.4. kello 18.30, 4.4. ja 5.4. kello 13 ja 18.30 Oulun ammattikorkeakoulu (Kotkantie 1).

Katso kuvia teoksen kenraaliharjoituksista.