Liisa Enwaldille Elämänmalja-palkinto työstä sanataiteen ja elämäntarinallisuuden parissa

Elämäntarina-lehden päätoimittaja Liisa Enwaldille on myönnetty Suomen elämäntarinayhdistyksen vuosittainen tunnustus, Elämänmalja.

Kunnianosoitus on kiitos Enwaldin tekemästä työstä elämäntarinallisen ja elämänkerrallisen kirjoittamisen kannustajana sekä opastajana. Enwald on ollut mukana Suomen Elämäntarinayhdistyksen toiminnassa pitkään ja hän on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa esimerkiksi kirjoittajakursseja Kärsämäen elämäntarinayhdistykselle. Muutoinkin hän on tehnyt ja tekee yhä pitkää ja ansiokasta uraa sanataiteen sekä kirjallisuuden parissa.

Enwald otti elämänarinayhdistyksen lehdestä vetovastuun Anja Vähäahon poismenon myötä.

– Lehti olisi mennyt Anjan mukana hautaan, ellei Enwald olisi suostunut jatkamaan sitä työtä, palkinnonjakanut elämäntarinayhdistyksen puheenjohtaja Keijo Isola sanoo.

Elämänmalja luovutettiin Enwaldille lauantaina Kärsämäellä tarinaniskennän SM-kilpailujen yhteydessä.

Elämäntarina-lehti on Isolan mukaan nykyään yksi tärkeimmistä ikkunoista, jonka avulla elämäntarinayhdistyksen toiminnasta kerrotaan ulospäin. Elwaldin aikana lehden sisällössä on alettu huomioida yhä enemmän omakustanteisia teoksia julkaisseita kirjoittajia ja mukaan on saatu avustajiksi tunnettujakin tekijöitä.

Liisa Enwald on palkittu aiemmin muun muassa Eino Leino -palkinnolla ja Kainuun kirjallisuuspalkinnolla.