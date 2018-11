Lestadius ratkoo murhaa Mikael Niemen uudessa romaanissa, kirjailija itse on paiskannut kakun kilpailijansa kasvoille – "Rauhaa ei ole vieläkään solmittu"

Mikael Niemi

Ruotsin Tornionjokilaakson Pajalassa asuva kirjailija syntyi vuonna 1959.

Äiti oli ruotsinkielinen opettaja. Poliisi-isän äidinkieli oli meänkieli. Isä ja poika puhuivat kuitenkin keskenään ruotsia. Sukutaustassa on myös saamelaisia.

Niemellä on kaksi lasta ja hollantilaissyntyinen vaimo.

Niemen läpimurtoteos on vuonna 2000 ilmestynyt romaani Populärmusik från Vittula. Romaanin pohjalta on tehty ruotsalais-suomalainen elokuva.

Niemen uusin romaani Koka björn ilmestyi Ruotsissa viime vuonna. Tänä syksynä teos on julkaistu suomeksi nimellä Karhun keitto (Like). Suomentaja on Jaana Nikula.