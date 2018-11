Leena Pälli halutaan siirtää Oulu Sinfonian intendentin paikalta toisiin tehtäviin

Oulu Sinfonian intendentti, musiikin maisteri Leena Pälli, on siirtymässä toisiin tehtäviin Oulun kaupungin organisaatiossa.

Myös Pälli itse vahvistaa Kalevan eri lähteistä saaman tiedon, vaikka hän ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä suostumisestaan työnantajansa tekemään tarjoukseen.

Siirtyminen voisi tapahtua aikaisintaan kuluvan syyskonserttikauden jälkeen vuodenvaihteessa.

– Minua on pyydetty toiseen kaupungin projektiin ja saattaa olla että siirryn sinne. Olen myös hakenut töitä muualta, Pälli kertoo.

Hän pyytää ottamaan yhteyttä esimiehiinsä, kulttuurijohtajaan sekä sivistys- ja kulttuurijohtajaan, jotka eivät halua kommentoida keskeneräistä asiaa.

Pälliä pidetään asiansa osaavana, kielitaitoisena henkilönä. Hänelle voisi löytyä paikka esimerkiksi Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihankkeesta, jonka valmistelutyöryhmissä hän on viran puolesta mukana.

Jos Pälli lähtee orkesterista, intendentin paikka tulee julkiseen hakuun.

Orkesterin hallinnossa on Pällin aikana ollut jatkuvia työilmapiiriongelmia. Henkilöstö on oirehtinut ja vaihtunut nopeaan tahtiin. Hiljattain tehdyn työntekijäkyselyn sekä työsuojelullisen ja -terveydellisen asiantuntijaneuvottelun jälkeen intendentille on päädytty tarjoamaan jotain muuta tehtävää kaupungin organisaatiossa, sillä mitään virkavirhettä hän ei ole tehnyt.

– Samoista asioista keskustelimme jo puoli vuotta ennen kyselyä, sanoo Pälli.

Oulun kaupunginorkesterin historiasta tunnetaan toinenkin vastaavantyyppinen ratkaisu. Silloin taiteellisen johtajan kanssa erimielisyyksiin joutunut intendentti siirrettiin kaupungin tiedotustehtäviin parin palkkaluokan korotuksen kera.

Intendentin palkkaus oli tuolloin jäänyt selvästi jälkeen muista vastaavan luokan hallintotehtävistä kaupungissa.

Intendentti on Oulu Sinfoniassa noin 70 henkilön esimies, eräänlainen hallintopäällikkö, joka kaupungin voimassa olevan johtosäännön mukaan saa valita alaisensa.

Orkesterin ohjelmistosta vastaava taiteellinen johtaja on tällä hetkellä ruotsalainen kapellimestari Johannes Gustavsson.

Leena Pälli aloitti työnsä Oulu Sinfoniassa 2009 Samu Forsblomin jälkeen.

Forsblom valittiin intendentin paikalta Oulun kulttuuriasiainkeskuksen kehityspäälliköksi. Perinteisesti määräaikainen intendentin virka oli sitä ennen muutettu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Ennen Ouluun tuloaan Pälli oli työskennellyt muun muassa Kuhmon Kamarimusiikissa konserttisihteerinä ja tuottajana, Kauniaisten kulttuurisihteerinä, Jyväskylän kaupunginorkesterin intendenttinä ja Sibelius-Akatemian tuottajana.

Musiikin maisterin opinnoissaan Pälli suuntautui hallinnointiin ja johtamiseen.