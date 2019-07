Lavarunoutta, keikkoja ja kirjallisuuskeskusteluja – Oulun Muusajuhlien ohjelmistoon kuuluu yli 80 tilaisuutta

Poikkitaiteellisen sanataidefestivaalin Oulun Muusajuhlien ohjelmistoon kuuluu tänä vuonna lähes 80 tilaisuutta, tiedottaa festivaali.

13.­–18. elokuuta järjestettävillä festivaaleilla kuullaan uutuuskirjojen synnytyskertomuksia kirjailijoilta itseltään, käsitellään aiheita kustannustoimittamisesta valtaan ja vanhuuteen kirjallisuuskeskusteluissa, ruoditaan kirjoja pienoispaneeleissa ja yhdistetään sanataiteen eri puolia kuten laulua, lavarunoutta, stand-upia ja teatteria konserteissa ja klubeilla.

Muusa-kirjoituskilpailun voittaja julkistetaan Muusaklubilla 17.8. kello 19 Tuba Food & Loungessa.

Jo 16. kertaa järjestettävillä Muusajuhlilla voi tavata paikallisia ja valtakunnallisia kirjailijoita, kuten Nina Honkanen, Miki Liukkonen, M.A. Numminen, Kauko Röyhkä, Heini Strand ja Pauliina Vanhatalo. Tapahtumat keskittyvät Oulun kaupunginkirjastoon, Oulun kirjallisuuden talolle sekä Tuba Food & Loungeen, mutta tapahtumia on myös muissa ravintoloissa ja mm. Tyrnävällä, Iissä ja Hailuodossa. Suurin osa tapahtumista on pääsymaksuttomia. Festivaalit tuottaa oululainen kirjoittajayhdistys Huutomerkki ry.

Muutamia tärppejä festivaalien tapahtumista:

– Lasten runolautakunta 13.8. kello 18, Oulun kaupunginkirjaston lastenosasto: Lapset arvioivat kotimaisia lastenrunoja.

– En ala -äijäbaletti 16.8. kello 16, Konst o. Deli, kulttuuritalo Valve: Muusat goes after work -tilaisuuden aluksi esiintyy ikämiesten äijäbalettiryhmä, joka kiinnostaa ja huvittaa vauvoja ja mummoja. Baletin jälkeen vuorossa on oululaista sarjakuvataidetta aikuisempaan makuun Keijo Ahlqvistin, Lauri Ahtisen ja Sira Moksin kynistä.

– Muusat poniteatterissa 17.8. kello 18, Pritneyn poniteatteri, Tyrnävä: Koko perheen tapahtumassa laulaa Ananias Rummukainen mm. siitä, minne menee päivällä kuu ja mikä on se lintu, joka sanoo huhuu. Musiikkia kantrihengessä tarjoilee Floridan broilerit ja mukana menossa ovat Pritney-poni ja muut eläimet.

– Artistin muotokuvia nuoruuden vuosilta 15.8. kello 17, Oulun kaupunginkirjaston Laituri: Pirjo Suvilehto ja Jyri-Jussi Rekinen pohtivat, mikä on tämän ajan naisen asema Virginia Woolfin, Edna O’Brienin ja Minna Canhtin jatkumossa?

– Säämuusaklubi 15.8. kello 20, Tuba Food & Lounge: Torstain muusaklubin sääaiheista sanataidetta maustaa stand up naisten suusta. Lavalla entinen punkkari, nykyinen feministi Maria Oiva sekä koomikko, kotitalousopettaja Inka Valima, joka luonnehtii itseään näin: ”Jos sanot peiliin kolme kertaa suvakkifeministi, niin Inka ilmestyy kylpyhuoneeseesi kertomaan raakakakkureseptejään ja tarinoita seksielämästään.”

– Seksuaalisuus eri ikäkausina 14.8. kello 19.30, Oulun kaupunginkirjaston Laituri: Pitääkö porno kieltää nuorilta ja loppuuko seksi vaihdevuosiin? Keskustelemassa kirjailija, seksuaalikasvattaja Nina Honkanen ja mielenterveyshoitaja, seksuaalikasvattaja Heidi Maria Huotari.

– Pornoa-konsertti 16.8. kello 21, Tuba Food & Lounge: Elias Lönnrotin keräämät seksilaulut naisen nautinnosta raikuvat tämän päivän sanaston kanssa. Amanda Kauranteen konseptia on kuvailtu ”parhaaksi pornoksi, mitä oon nähny”. Liput 8/7e.