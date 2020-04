Laulava poliisi Petrus Schroderus esiintyy Oulun tuomiokirkosta striimattavan äitienpäiväkonsertin päätähtenä

Rakastan elämää -kappaleen tulkinnalla kuulijat hurmannut laulava poliisi Petrus Schroderus esiintyy Oulun tuomiokirkosta striimattavan äitienpäiväkonsertin tähtenä.

Konsertti järjestetään äitienpäivänä 10. toukokuuta kello 18. Konsertin toinen solisti on Inga Söder.

Konsertissa ovat mukana myös Oulunsalo Ensemblen jousikvartetti, pianisti Markus Vaara, kitaristi Into Koponen sekä kanttori Irina Niskala, joka myös juontaa tilaisuuden mahdolliset venäjänkieliset osuudet. Suomen- ja englanninkieliset osuudet juontaa Lauri Salovaara.

Schroderuksen Rakastan elämää -videota on katsottu sosiaalisessa mediassa miljoonia kertoja ympäri maailman, etenkin Venäjällä. Konsertti suunnataan kotimaan lisäksi myös kansainvälisille markkinoille.

Rakastan elämää -kappaleen lisäksi konsertissa kuullaan muun muassa Finlandia, Romanssi ja Nessun Dorma Petrus Schroderuksen esittämänä sekä You Make Me Feel Like A Natural Woman, Hallelujah ja What a Wonderful World Inga Söderin laulamana.

Osa livekonsertin lipputuloista lahjoitetaan oululaisille lapsiperheille, joille koronakriisi on aiheuttanut taloudellisia haasteita. Apu koordinoidaan Oulun seurakuntien Kotimaanapu-keräyksen kautta ruokakasseina. Ticketmasterista ostettavan lipun hinta on 9,99 euroa. Tapahtumajärjestäjä Illan Isäntä Oy kertoo antavansa konsertin ilmaiseksi katsottavaksi kaikkiin Suomen vanhainkoteihin.

Lue myös tähtijutut:

Petrus Schroderus lauloi kansainvälisen viraalihitin, vastaa nyt venäläisessä ohjelmassa kysymyksiin – katso haastattelu

Oululaispoliisi Petrus Schroderus lauloi koronakriisin keskellä sillan Suomen ja Venäjän rajan yli – "Naisen sielunelämä on minulle täysi mysteeri"