Saksalaisen Katja Benrathin Rocca muuttaa maailman on saanut parhaan lastenelokuvan Tähtipoika-palkinnon Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla.

Palkinnon myöntänyt lapsituomaristo piti Benrathin elokuvaa herkistävänä, lohduttavana ja rohkeana.

– Elokuvassa käsitellään ja löydetään lasten avulla näkökulmia ja ratkaisumalleja suruun ja sen aiheuttamiin vaikeisiin tilanteisiin. Päähenkilö ystävineen houkuttelee myös aikuisia suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun, tuomaristo kiitteli palkintoperusteluissa.

Tähtipojan lisäksi lapsituomaristo jakoi kunniamaininnan virolaiselle Anu Aunille elokuvastaan Pöllömetsän pelastajat.

Eurooppalaisen lastenelokuvajärjestön ECFA:n myöntämä parhaan eurooppalaisen elokuvan palkinto meni Tähtipojan tapaan saksalaiselokuvalle.

Kansainvälisen tuomariston myöntämän palkinnon sai Sarah Winkenstetten ohjaama Kaukana kotoa.

Oulun 4H-yhdistyksen myöntämä Global Future -palkinto jaettiin festivaalin parhaalle nuortenelokuvalle. Sen sai tänä vuonna islantilais-suomalais-saksalainen Let Me Fall, jonka on ohjannut Baldvin Z.

Evankelis-luterilaisen kirkon Kirkon Mediasäätiön Katso minuun -palkinnon sai Petteri Saarion ohjaama elokuva Vedenneito. Katso minuun -palkinto myönnetään festivaalin kotimaisen kilpailun pitkälle tai lyhyelle lasten- tai nuortenelokuvalle.

Festivaaleilla palkitut elokuvat ovat katsottavissa sunnuntaina elokuvateatteri Studiolla Valveella.

Oskari-gaala palkitsi nuoria tekijöitä

Festivaalin yhteydessä 16. kerran järjestettyyn Oskari-kilpailuun osallistui noin 200 elokuvaa eri puolilta Suomea.

Loppukilpailuun selvitti tiensä 18 elokuvaa, joista gaalassa palkittiin kuusi Oskari-tuomariston valitsemaa elokuvaa sekä yleisön suosikit.

Yleisöäänestyksessä annettiin noin 2 000 ääntä.

Tuomariston valitsemat kuusi palkittua elokuvaa olivat:

Lux Aeterna, tekijät: Saimi Räty, Ella Vedenpää, Saana Tikkanen, Veeti Kainulainen, Aino Jaakkola, Tiia Tuomaala.

Talon tumma puoli, tekijät: Aada Manninen, Alvar Forsblom, Elsa Taanila, Jessica Jokela, Johannes Swift, Niilo Mäki, Oliver Pajala.

Ronkaisen viimeinen tapaus, tekijät Jaakko Leinonen, Mari Grönstrand, Josefiina Lehtiniemi, Roope Kontio, Niilo Vuopala.

Pikku-Kaapon pirulliset metkut, tekijät: Sofia Bossuyt, Olivia Kivistö, Richard Li, Viljami Loponen, Silja Vahter, Eetu Äyri.

Banaanien vallankumous, tekijät: Vesilahden yhteinäiskoulun 8. luokat

Pelin sisällä, tekijät: Vieno Riekkinen, Alisa Keränen, Olka Korpierkki, Toni Lukkarinen, Rosa Roden.

Alakoulusarjan yleisöäänestyksen voitti Banaanien vallankumous. Yläkoulusarjan voittaja oli Ronkaisen viimeinen tapaus.

Oskari-kilpailun erityiskunniamaininta myönnettiin Aseman koulu 4A-luokan Koulukummituselokuvalle.

Perjantai-iltana pidetyssä Oskari-gaalassa palkittiin myös Elämäntyö-Oskarilla Valveen elokuvakoulussa pitkään harrastustoiminnassa mukana ollut Roni Liedes. Elämäntyö-Oskari myönnetään elokuvakoulun entiselle harrastajalle, joka on osoittanut sitoutumista ja kiinnostusta elokuvaharrastamiseen usean vuoden ajan.