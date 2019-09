Musiikin, elokuvan ja television parissa pitkään työskennellyt Aarre Elo on yksi Jukka Virtasen pitkäaikaisista ystävistä ja työtovereista. Virtanen, Elo ja Matti Kuusla (1933–2018) työskentelivät 1960-luvun alkupuolella yhdessä Ylessä ja muodostivat VEK-ryhmän, jolla oli tuolloin huomattava vaikutus suomalaisen televisioviihteen kehitykseen.

Elo ei sunnuntaina halunnut itse kommentoida yhteistyötään Virtasen kanssa ja tämän kuolemaa medialle, vaan pyysi tytärtään Saara Eloa puhumaan puhelimessa puolestaan.

– Isä on aika järkyttynyt ja antoi ihan lyhyet kommentit. Hän pyysi sanomaan, että tämä on ollut vaikea aamu, koska paras ystävä, laatumies, työtoveri ja sanaseppo on poissa, sanoi Saara Elo STT:lle.

VEK-ryhmä kuului suomalaisen televisioviihteen uranuurtajiin. Tunnetuin ryhmän tekemistä ohjelmista lienee komedia Lumilinna. Se sai Kultaisen ruusun vuonna 1965 Montreux’n kansainvälisillä viihdeohjelmafestivaaleilla.