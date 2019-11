Kevään vierailut Oulun teatterissa

Suuri näyttämö: Noin viikon stand up -kiertue 25.1. kello 17 ja 20. Fork, Chapter 2: The End Tour 15.2. kello 20. Pelolla johtaminen on perseestä 13.3. kello 19. Yhtä matkaa 22.3. kello 18 ja 23.3. kello 19. Valehtelijan peruukki 3.4. kello 19 ja 4.4. kello 13. Kiviä taskussa 6.4. kello 19 ja 7.4. kello 19. Rakkauskirjeitä 17.4. kello 19 ja 18.4. kello 13. Parasta elämässä 6.5. kello 19, 7.5. kello 19, 8.5. kello 19, 9.5. kello 13, 14.5. kello 19 ja 15.5. kello 13.

Pieni näyttämö: Minä maalaan teidät kaikki 7.2. kello 19 ja 8.2. kello 13.

Pikisali: Avoin liitto 7.3. kello 19 ja 21.3. kello 13 ja 19. Cassiopeia-kuoro Oulusta ja Musta lammas -kuoro Helsingistä 14.3. kello 18. Punch up! -klubi 27.3. kello 19 ja 28.3. kello 19. Mad Office 6.4. kello 19 ja 7.4. kello 19. Kuka mun päässä puhuu? 18.4. kello 13 ja 19.