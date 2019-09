Jambalaya, Your Cheatin’ Heart, I’m So Lonesome I Could Cry... Monelle tuttuja kappaleita. Mutta kuinka moni tulee ajatelleeksi, että noiden klassikkobiisien takana on pitkä ja laiha, cowboyhattuinen mies lähes 60 vuoden takaa?

Vuonna 1923 Alabamassa syntynyt Hiram ”Hank” King Williams eli vain 29-vuotiaaksi, mutta ehti elää värikkään elämän ja luoda lyhyen, mutta tuotteliaan ja menestyksekkään muusikonuran.

Hank Williamsia voi kutsua lapsitähdeksi. Koulupoikana hän tapasi soittaa kitaraa jalkakäytävällä WSFA-radion studion edessä, ja toisinaan hänet kutsuttiin soittamaan suoraan lähetykseen.

Radiomenestyksen innoittamana Williams perusti 14-vuotiaana ensimmäisen bändinsä Hank Williams and his Drifting Cowboys, ja lopetti koulunkäynnin. Aluksi yhtyeen managerina toimi Williamsin äiti.

Williams sävelsi ja esitti lyhyen uransa aikana kymmeniä kappaleita, jotka nousivat Yhdysvaltain Billboard Country & Western Best Sellers -listan Top 10:een. Lisäksi hänen kappaleitaan ovat esittäneet monet muut artistit.

Kappaleissa sydän räytyy

Hank Williamsilla on legendaarinen asema kantrifanien parissa ja häntä pidetäänkin kantrimusiikin kuninkaana. Suomessa ei kuitenkaan ole ollut kanavaa, joka yhdistäisi Williamsista ja hänen musiikistaan kiinnostuneet tahot.

Mutta nyt on, kertoo tuoreen Suomen Hank Williams -seuran puheenjohtaja, oululainen Kosti Launonen. Hänen mukaansa Suomessa on ollut vallalla laaja kiinnostus Williamsiin jo 1950-luvulta saakka. Uudella yhdistyksellä pyritään vastaamaan kiinnostukseen ja yhdistämään Williams-toimijoita.

– On paljon bändejä, jotka soittavat Hank Williamsin musiikkia. Hänen arvostuksensa on kovaa. Joku kutsui häntä kaikkien aikojen parhaaksi lauluntekijäksi.

Vielä tällä hetkellä yhdistyksen toiminta näkyy ulospäin sen Facebook-sivujen kautta. Yhdistyksen tarkoituksena on tiedottaa Hank Williamsiin liittyvistä tapahtumista ja järjestää niitä. Tapahtumat voisivat olla esimerkiksi konsertteja.

– Tieto yhdistyksestä on otettu hyvin vastaan. Kiinnostusta tuntuu olevan.

Hank William on yksi kantrimusiikin legendoista. Elvis Presley on sanonut, että Williamsin I'm So Lonesome I Could Cry, on surullisin kappale, jonka hän on ikinä kuullut. KUVA: Jarmo Kontiainen

Launonen kertoo tutustuneensa Williamsin tuotantoon kiinnostuttuaan kantrimusiikista. Hänen mielestään kappaleet ovat yksiselitteisesti hienoja.

– Bob Dylan on sanonut, että sanoituksissa jokainen tavu on paikallaan ja kappaleet hienosti rakennettuja. Ja vaikka tuon ajan live-esiintymiset on äänitetty aika alkeellisesti, niistä näkee, kuinka hyvä soittaja ja voimakas tulkitsija hän oli.

Vaikka monet Williamsin kappaleista kertovat särkyneestä sydämestä ja kaipuusta, on mukana myös hauskoja lauluja, kuten Howlin’ at the Moon. Vakavampiin kappaleihinsa Williams ammensi aiheita myös omasta elämästään, avioliitto-ongelmista ja alkoholismista.

Lisäksi Launosta kiehtoo Williamsin hengellinen puoli. Uskonnollisaiheisia kappaleita hän levytti salanimellä Luke the Drifter välttääkseen leimaantumista. Konserteissa Williams kuitenkin esitti myös hengellisiä kappaleitaan.

Hank Williamseja onkin kolme

Hank Williams oli jo omana aikanaan hyvin arvostettu, ja hänen hautajaisensa olivat valtava tapahtuma, kertoo Launonen.

– Williamsin kappaleet ovat jääneet elämään ja hän on edelleen erittäin arvostettu. Jos Elvistä sanotaan rockin kuninkaaksi, Williams on kantrin kuningas.

Myös Williamsin poika ja pojanpoika ovat muusikoita. Hank Williams Junior esittää bluesvaikutteista kantrimusiikkia ja hänen poikansa Hank William III soittaa kantrin lisäksi punkkia ja metalliakin.

Yhdistys pyrkiikin tiedottamaan myös Hank Juniorin ja Hank III:n toiminnasta, näihin liittyvästä uutisoinnista sekä konserttikiertueista.

– Minua kiinnostaa kuitenkin eniten Hank Seniori, Launonen myöntää.