Kun tuli tuhosi taiteilija Sanna Koiviston ateljee- ja näyttelytilat Iissä, se oli katastrofi – Vanhan koulun tuhkasta nousi kuitenkin KulttuuriKauppila

Kyllä se on Iin kunnalle semmonen syöppö että alta pois.

Siihen kyllä joka vuosi on varattu montakymmentätuhatta euroa kokouksiin.

Sitten tilattuihin 30000euron taideteoksiin jotka iin kunnan veronmaksajat maksavat.

Hyöty on vain parin henkilön lompsantäytettä ja kun on Kunnanjohtajankin suullakin sanottu että

Iin kunta velkaantuu kovaa kyytiä.Kiitos vain näitten hörhöjen ja hemmojen elättäminen

ei kuulu kunnan velvollisuuksiin.Kyllä on Koivistokin päässyt ministerinpalkoille että ei

tarttis valittaa.