Kun säveltäjä Anssi Laiho ojentaa sormensa, tietokoneaistit saavat näyttämön soimaan

Elektronisen musiikin konserttiteoksessa Huone nimeltä Samsa näyttämö on varustettu tietokoneaistein. Teos nähdään ja kuullaan Oulussa lauantaina.

Anssi Laiho nojaa eteenpäin. Matala, sähköinen ääni voimistuu. Hän nojaa taaksepäin, ääni vaimenee. Ojentaa vasemman käden sormet, ääni katkeaa. Oikean käden sormet, kuuluu säksätystä.

Kulttuuritalo Valveen saliin on rakentumassa poikkeuksellinen konserttinäyttämö. Mitä tahansa Laiho tekee lavalla, hänen toimintaansa havainnoivat tietokoneaistit. Tietokoneen kuuloaistina toimivat mikrofonit, näköaistina kamerat ja tuntoaistina kontaktimikrofonit, jotka reagoivat materiaalissa tapahtuvaan värähtelyyn.

Poikkitaiteellinen elektronisen musiikin konsertti Huone nimeltä Samsa nähdään ja kuullaan Oulussa lauantaina. Sävellyksestä, musiikista ja esiintymisestä vastaa Anssi Laiho, uuden tanssin koreografiasta Jouni Järvenpää.

Musiikki syntyy, kun Laiho ohjaa sensorien kautta ääniä tuottavia ohjelmia Kyma-ohjelmointiympäristössä, eli omien sanojensa mukaan ”soittaa näyttämöä”.

Huone rakentuu liikkeestä, äänestä ja tunnelmasta

Koreografi Jouni Järvenpää ja säveltäjä-esiintyjä Anssi Laiho. KUVA: Jarmo Kontiainen

Huone nimeltä Samsa on huone ilman seiniä. Seinien sijaan huone rakentuu liikkeestä, äänestä ja niiden kautta syntyvästä tunnelmasta, Järvenpää luonnehtii.

– Se rakentuu myös katsojien päiden sisällä, heidän omasta mielikuvituksestaan siitä, mitä on tapahtumassa.

Järvenpää on halunnut, että teoksessa olisi katsojalle vahva samaistumispinta. Sitä löytyy ihmisen peruseleistä, joita ei tosin käytetä lavalla ihan samalla tavalla kuin arkielämässä.

– Ihminen samaistuu niihin tahtomattaankin. Kaikki tietävät miltä tuntuu tarttuminen, käveleminen, syöminen tai makaaminen, Järvenpää kuvailee.

– Katsojalla on mahdollisuus rakentaa itselleen, mitä esityksestä tulee luontaisesti mieleen, tai mitä hän sillä hetkellä tarvitsee.

Konsertin nimi on viittaus Franz KafkanMuodonmuutos-novelliin, jonka päähenkilö Gregor Samsa huomaa eräänä aamuna muuttuneensa syöpäläiseksi. Muodonmuutoksen teema on läsnä tässäkin teoksessa, vaikka varsinaista juonta siinä ei olekaan.

Äänen ja liikkeen syvempää yhteyttä

Laiho ja Järvenpää ovat tehneet yhteistyötä jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Useimmiten Laiho on toiminut yhteisteoksissa säveltäjänä tai äänisuunnittelijana, mutta kerta ei ole ensimmäinen lavankaan puolella. Huone nimeltä Samsassa kaksikko on pyrkinyt viemään äänen ja liikkeen poikkitaiteellisuutta vielä syvemmälle tasolle ja löytämään uuden tavan yhdistää sävellys ja koreografia.

Yhteiset työkalut ovat aiemmin olleet abstraktimpia, kuten yhteinen sanasto, josta molemmat ovat ammentaneet omaan työhönsä. Nyt yhteinen työkalu on instrumentti, eli huomattavasti konkreettisempi.

– On vähän klisee sanoa että teoksessa tutkitaan jotain, mutta ehkä tässä on juuri tutkittu sitä, miten tuottaa musiikkia liikkumalla, Laiho kuvailee.

– Anssin ohjatessa musiikkia liike on automaattisesti mukana. Siinä on sellainen rajapinta, johon minun on ollut koreografina luontevaa tarttua, Järvenpää toteaa.

Näyttämö kuin ääniallas

Teosta on työstetty kolmen liikkumisympäristön pohjalta: tilan, ruumiin ja käsien. Niiden pohjalta kaksikko on lähtenyt miettimään, miten tilassa voi liikkua ja miten keho ja kädet voivat liikkua niin, että syntyy ääntä.

– Aika äkkiä tulevat vastaan ne mahdollisuudet, mitä jollain tietyllä liikkeellä voi tehdä, kun kuulee millainen ääni siitä tulee, Anssi Laiho toteaa.

Tietyissä kohdissa millinkin hievahtaminen suuntaan tai toiseen kuuluu heti.

– Anssi ikään kuin välillä ui äänessä, Järvenpää kuvailee.

– Hän ei oikeastaan voi tehdä mitään näyttämöllä ilman että se vaikuttaa myös siihen, miltä se kuulostaa. Se on sellainen ääniallas.

Syksyllä Etelä-Koreaan

Huone nimeltä Samsa sai ensi-iltansa Turussa toukokuussa. Alkusyksystä se matkustaa Etelä-Koreaan äänitaiteen ja elektronisen taidemusiikin Kyma International Sound Symposium -tapahtumaan, jossa tekijät myös luennoivat teoksen tekoprosessista koreografin ja säveltäjän yhteistyön näkökulmasta.

Suunnitelmissa on viedä teos myös esittävän nykytaiteen festivaaleille.

Elektronisen musiikin konsertti Huone nimeltä Samsa Kulttuuritalo Valveella Oulussa lauantaina 8.6. klo 19.