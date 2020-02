Kumpi hyppää korkeammalle ja kumpi on paras – akrobaattikaksikon esitys Gregarious on hikinen ja leikkisä teos urheilusta ja kaveruudesta

Ruotsalais-espanjalainen akrobaattikaksikko Nilas Kronlid ja Manel Rosés vierailee Oulussa teoksella Gregarious. Esitys on hikinen ja leikkisä teos urheilusta ja kaveruudesta.

Kronlid ja Rosés muodostavat ryhmän nimeltä Company Soon. He ovat opiskelleet Tukholman taideyliopistossa, minkä jälkeen he ovat työskennelleet esimerkiksi ruotsalaisessa Cirkus Cirkörissä ja kanadalaisessa Cirque du Soleilissa.

Esiintyjät sekoittavat teatterillisia elementtejä sirkustekniikoihin. He käyttävät vipulautaa, kiinalaista tolppaa ja pariakrobatiaa.

Vierailu kuuluu oululaisen Flow Productionsin tuottamaan Flow-sirkus -esityssarjaan.

– Esityksessä puree älykäs huumori, sarjan tuottaja Pirjo Yli-Maunula sanoo.

Gregarious on englantia. Se tarkoittaa seurallista ihmistä tai laumaeläintä.

– Kyse on kahden miehen välisestä kaveruudesta ja nokittelusta urheilukentällä: suorittamisesta, paremmuudesta ja kilpailemisesta. Samalla Gregarious kritisoi kilpailuyhteiskuntaa ja miehistä testosteronin täyttämää kukkotappelumeininkiä. Miehille kun tuntuu aina olevan tärkeää, kumpi on paras ja kumpi hyppää korkeammalle. Lempeän huumorin kautta teos nauraa meille itsellemme.

Flow Productions toteuttaa vierailun yhteistyössä kulttuuritalo Valveen kanssa.

Gregarious nähdään Valvesalissa 17.2.– 19.2. kello 11 ja iltaesityksenä 20.2. kello 19.