Oululainen kulttuurilehti Kaltio on saanut Barentsin kulttuuristipendin. Stipendi on arvoltaan 10 000 euroa.

Barentsin kulttuuristipendit jaettiin torstaina 3. lokakuuta Uumajan kulttuurikeskuksessa Ruotsissa. Kaikkiaan stipendejä myönnettiin neljä.

Barentsin euroarktisen neuvoston perusteluissa todetaan, että Kaltio-lehden erityisenä painopisteenä on ollut yli 70 vuoden ajan tarkastella taidetta ja kulttuuria erityisesti pohjoisesta näkökulmasta. Kaltio keskittyy Pohjois-Suomen taiteen ja kulttuurin esille nostamiseen ja taiteilijoiden sekä kulttuuristen ilmiöiden huomioimiseen ja pohtimiseen.

Pohjoiskalotti-yhteistyön kehittämisessä etenkin 1970-luvulla taiteella ja kulttuurilla oli merkittävä asema, ja Kaltio sekä seurasi että edesauttoi työtä. Barents-yhteistyön alusta saakka eli 1990-luvun puolivälistä lähtien Kaltio on joka numerossaan tuonut laajasti esille Barentsin euroarktisen alueen taidetta ja kulttuuria.

Kaltio on pystynyt uudistumaan vuosien myötä ja on selviytynyt yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Kaltion on yhä näyteikkuna pohjoiseen taiteeseen ja taiteilijoihin. Kaltion nykyisen päätoimittajan Paavo J. Heinosen mukaan linja säilyy tulevaisuudessakin.

Barentsin kulttuuristipendi myönnetään joka toinen vuosi. Se myönnetään yhtä aikaa jokaisessa Barentsin toiminta-alueen neljässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Stipendillä halutaan nostaa esille Barentsin alueen kulttuuriyhteistyötä ja taiteilijoita sekä rohkaista työskentelemään alueella. Stipendillä pyritään myös tekemään Barentsin alueen taiteilijoita ja kulttuuritoimintaa paremmin tunnetuksi.

Tänä vuonna stipendin saivat Kaltion lisäksi norjalainen saksofonisti Ola Asdahl Rokkones, venäläinen kulttuuri- ja taidetoimija Ilia Kuzubov sekä ruotsalainen tekstiilitaideryhmä Fimbria.

Barentsin kulttuuristipendit myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Tuolloin stipendin sai torniolainen valokuvataiteilija Jaakko Heikkilä.