Kuinka Astrid Lindgrenistä kasvoi kirjailija - elokuva kertoo voimaannuttavan tarinan ankarasta yhteiskunnasta

Kun Alba August sai Astrid Lindgrenin roolin ison rahan elokuvassa, hän tiesi millaiseen haasteeseen tarttui. Näyttelijä tulisi tulkitsemaan Ruotsin 1900-luvun ehkä suurinta kansallista kulttuurisankaria, josta jokaisella on näkemyksensä.

- Totta kai olin innoissani, mutta välillä olin myös hermoraunio, August kuvailee.

- Astrid Lindgren on Ruotsissa kuin jumala. Kun olin lapsi, hän oli läsnä kaikkialla, tietysti myös kotimme kirjahyllyssä.

Nuori Astrid kertoo muutamista vuosista ennen kuin Lindgren ryhtyi edes tarjoamaan käsikirjoituksiaan kustantajille. Tuleva kirjailija oli vasta teini, kun hän koki vastoinkäymisten ja kamppailujen ajan, joka ainakin elokuvan mukaan määritteli kirjailijan asenteita loppuelämäksi.

- Minun piti etsiä todellista ihmistä julkikuvan takaa. Aloitin tietysti lukemalla hänen kirjojaan. Ymmärsin, kuinka tärkeää niiden lämmön rinnalla oli huumori, hyvin monitasoinen ja jopa synkkä huumori.

Peppi Pitkätossu, Vaahteramäen Eemeli, Katto-Kassinen ja muut ovat läsnä elokuvassa, vaikka eivät liity sen tosipohjaiseen tarinaan. Elokuvassa viitataan hyvin pienillä keinoilla useisiin niihin hahmoihin, joista Lindgren myöhemmin tuli tutuksi. Silmäniskuista moni menee ohi, jos ei muista hahmojen ruotsinkielisiä nimiä.

Konservatiivinen Ruotsi

Tarinan ytimessä on äitiys, josta tuli kauhutarina. Astrid Lindgren (1907-2002) sai avioliiton ulkopuolisen lapsen 18-vuotiaana. Se oli perheelle skandaali, johon lapsen isää, naimisissa ollutta paikallislehden päätoimittajaa, ei haluttu sotkea.

Yhteiskunnan jyrkät normit pakottivat Lindgrenin muuttamaan Tukholmaan ilman poikaansa, jonka hän joutui jättämään Kööpenhaminaan sijaisäidille. Elokuvan suuria yllätyksiä on se syvä konservatiivisuus, joka jyräsi Ruotsissa vielä 1920-luvun puolivälissä, aikana, jona autot ja puhelimet yleistyivät.

- Tanska oli tuohon aikaan huomattavasti modernimpi maa. Ruotsissa ei saanut synnyttää ilman, että kertoi viranomaisille lapsen isän nimen. Se aiheutti suunnattomasti häpeää ja pilasi monen elämän lopullisesti, Alba kertoo.

Ei moralismia

Elokuvan alussa Astrid Lindgren on onnellinen, ehkä ikäisekseen lapsellinenkin teini, joka kykenee heittäytymään sadun maailmaan ja korkeintaan haaveilee luovasta työstä.

- Lindgren oli kotikaupunkinsa ensimmäinen nainen, joka muutti yksin kaupunkiin, tienasi omat rahansa ja oli itsenäinen. Jo sitä ennen hän oli koko kaupungin ensimmäisenä tyttönä leikannut hiuksensa lyhyiksi, August kuvailee.

Draama syntyy etenkin valtavien päätösten tekemisestä yksin ja niiden seurausten kantamisesta kulttuurissa, jossa yksinhuoltajiin suhtauduttiin armottomasti.

- Silti kaikki tarinan hahmot yrittävät suunnilleen parastaan yhteiskunnassa, jossa haasteet ovat valtavat. Se on aidointa lindgreniläisyyttä, August miettii.

Elokuvan päähenkilöä määrittävät nöyryys tosiasioiden edessä, sinnikkyys ja optimismi.

- Kunnioitan Lindgrenin periaatteita kirjailijana, sitä, että hän ei halunnut nousta yläpuolelle.

Se lienee myös yksi syy, miksi kirjailijan teoksia luetaan yhä, vaikka monien lastenkirjailijoiden teokset menettävät vetovoimansa vuosien vieriessä. Lindgren ei laatinut aikaansa sidottuja moralistisia satuja.

- Samoin hän käsitteli kuolemaakin avoimesti, eikä yrittänyt piilottaa sitä. Lindgren luotti lukijoihinsa, olivat he lapsia tai aikuisia.

Kahden maan välillä

25-vuotiaan Alba Augustin vanhemmat ovat alansa huippuja ja julkisuuden henkilöitä kahdessa maassa.

Hänen äitinsä on Ruotsin tunnetuimpiin näyttelijöihin jo 1980-luvulta asti lukeutunut Pernilla August, joka on nähty jopa Tähtien sota -elokuvissa Darth Vaderin äitinä. Isä Bille August on Tanskan palkituimpia elokuvaohjaajia.

Vanhemmat erosivat tyttären ollessa kolmivuotias. Kööpenhaminassa syntynyt ja Ruotsissa kasvanut August palasi Tanskaan parikymppisenä opiskelemaan.

Tänä vuonna August on nähty pääosassa myös Netflixin ensimmäisessä tanskalaissarjassa The Rain. Painajaismaiseen tulevaisuuteen sijoittuvasta sarjasta tuli maailmanlaajuinen menestys ja siitä tehdään paraikaa toista kautta.

- Olen kaksikielinen ja olen saanut sisäistää kahden kulttuurin parhaat puolet, August sanoo.

- Tämä Nuori Astrid -elokuvakin on sekoitus: tarina on ruotsalainen, tanskalaisohjaaja Pernille Fischerin ympärillä on enemmänkin tanskalaisosaajia, ja näyttelijöitä on kummastakin maasta sekä Norjasta ja Saksasta.