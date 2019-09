Viikonloppuna on tarjolla harvinainen kansanmusiikkikokemus, kun esiintymään saapuu kuusi muusikkoa kuusine matkaharmoneineen.

Ensiesityksensä Norjassa elokuussa 2018 saanut Marja-Liisa Orgelsuite -konserttiteos on pohjoismaista yhteistyötä. Teoksen on säveltänyt Mariann Torset tilaustyönä Kalottspel-kansanmusiikkifestivaalille.

Teoksessa matkaharmonia soittavat norjalaiset Mariann Torset ja Harald Lind-Hanssen, ruotsalaiset Kristina Bergström ja Janne Strömstedt sekä suomalaiset Milla Viljamaa ja Leija Lautamaja.

Koreografian teokseen on tehnyt Sigurd Johan Heiden.

Alunperin konserttiteos oli säveltäjä Mariann Torsetin haave ja "hullu idea", jota hän lähti toteuttamaan, kertoo Leija Lautamaja. Torset tunsi ennestään soitinkollegansa Harald Lind-Hanssenin, Janne Strömstedtin sekä Kristina Bergströmin, muut tulivat mukaan sattumankaupalla.

– Ensiesitys Norjassa oli tosi lämminhenkinen ja onnistunut kokemus.

Teoksen nimi juontaa juurensa säveltäjän soittopelistä.

– Matkaharmoneja on hankala löytää ja suurin osa niistä on vanhoja. Mariann löysi omansa Suomesta ja antoi sille nimeksi Marja-Liisa. Orgelsuiten voisi suomentaa ”harmonisarjaksi” klassisen musiikin termistön mukaan, kertoo Lautamaja.

Harmoninsoittajia ei kovin paljon ole. Ennestään Lautamaja tunsi ainoastaan suomalaisen kollegansa Milla Viljamaan. Yhdessä viiden muun harmoninsoittajan kanssa työskentely on Lautamajan mukaan erilaista ja hauskaa, ja porukka suorastaan hulvatonta.

– Yleensä harmoni on säestyssoitin, nyt kaikki saavat soittaa kaikkia rooleja. Yhdessä soittamisessa instrumenttikollegoiden on oma erityinen fiiliksensä, ja sitä paitsi kaikki soittajat tietävät, millaista on liikkua julkisilla kulkuvälineillä ison laatikon kanssa.

Matkaharmoni on periaatteessa samanlainen kuin urku- eli polkuharmoni, ainoastaan pienempi ja kevyempi, ja siinä on äänivipuja vähemmän. Matkaharmoneja käyttivät aikoinaan matkasaarnaajat kiertäessään ympäri maata.

– Meillä kaikilla on erilaiset harmonit. Minun harmonini on pieni, vain kolme oktaavia. Lentolaukun kanssa se painaa 21,2 kiloa, joten sen pystyy ottamaan koneeseen matkatavarana. Muiden soittimet ovat vähän isompia ja painavampia.

Konserttiin kuuluu myös koreografia. Lautamaja kertoo koulutuksensa olevan monitaiteellinen, joten liikkeen ja musiikin yhdistäminen oli luontevaa. Harmonin kanssa hän ei kuitenkaan aikaisemmin ole päässyt konsertissa tanssimaan.

– Tässä on oikeastaan tulleet haaveet todeksi työn kautta. Teininä ajattelin, että jos menen naimisiin, soitan itse häämarssin ja minut tuodaan lavalla alttarille. Nyt kun olen sen kokenut, voin jättää sen välistä häissä.

Marja-Liisa Orgelsuite perustuu perinteiseen kansanmusiikkiin ja kansanomaisiin tansseihin, kuten valssiin, polkkaan ja polskaan. Teoksen sävelkieli on kuitenkin omintakeinen ja Mariann Torstetille tunnistettava, kuvailee Lautamaja.

Kokonaisuuteen kuuluvat oleellisena osana myös polkuharmonille tyypilliset palkeiden puhinat ja polkimien kolinat. Varttuneemmalle väelle niin tuttu äänimuisto koulujen aamuhartauksista ja joulujuhlista.

Marja-Liisa Orgelsuite Rovaniemellä Lyseonpuiston Lukiolla 20.9. kello 19, Oulussa Valvesalissa 21.9. kello 18 ja Torniossa Kauppakeskus Rajalla På Gränsenissä kello 14.

Projektia ovat tukeneet Det norske komponistfond, Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt sekä Folkemusikk Nord/Troms fylkeskommune. Oulussa tapahtuman järjestää Oulu Folk ry ja Arctic Pulse.