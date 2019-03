Kritiikki: Peppi Pitkätossu – Voihan hupihyppy ja hopsan saa!

Oulun teatterin Huvikumpu tanssii ja soi sellaisella riemulla, että naururypyiltä tuskin voi välttyä. Niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin voivat hakea näyttämöltä hyvillä mielin inspiraatiota omaan peppiyteensä.

Ensi-ilta Oulun teatteri: Peppi Pitkätossu. Alkuperäisteksti Astrid Lindgren. Ohjaus Merja Larivaara. Dramatisointi Staffan Götestam. Suomennos Liisa Ryömä. Musiikki Georg Riedel. Kapellimestari Merzi Rajala. Musiikin sovitus Arja Paju. Koreografia Petri Kauppinen. Lavastus Markus Tsokkinen. Pukusuunnittelu Riitta Röpelinen. Valosuunnittelu Mika Ryynänen. Äänisuunnittelu Jari Niemi. Kampaukset ja maskit Eija Juutistenaho. Rooleissa mm. Meeri Toivonen, Antti Annola, Tiia Sillanpää, Anne Syysmaa, Annina Rokka, Janne Raudaskoski, Pentti Korhonen. Suuri näyttämö 16.3. Seuraavat esitykset mm. 22.3. klo 13, 23.3. klo 18 ja 24.3. klo 13 ja 17.

Astrid Lindgrenin 1940-luvulla luoma Peppi on merkillinen lapsi. Hän tekee kuten tahtoo ja viisveisaa sovinnaisuuksista. Aikuisia Pepin omaehtoinen käytös ärsyttää, kunnes hekin saavat Pepiltä kallisarvoisen opetuksen. On hyväksi välillä nauraa itselleen – ja päästää muutama pumppa ilmoille.

Merja Larivaaran ohjaaman musiikkinäytelmän tapahtumat pyörivät Pepin (Meeri Toivonen) ympärillä. Pepin hahmosta näyttämölle on valittu kaksi puolta. Peppi on päämäärätietoinen energiapakkaus, joka näyttäytyy aikuisille vikuroivana kakarana ja lapsille idolina.

Toisaalta Peppi on tyttö, jolla on iltaisin ikävä isää, merirosvokapteeni Pitkätossua (Janne Raudaskoski). Meeri Toivosen Peppi on sädehtivä ilopilleri, jonka energialaari vaikuttaa ehtymättömältä.

Omat tähtihetkensä ottavat myös breikkaava Herra Tossavainen (Marona Awdishou) ja Pentti Korhosen teatraalisuudessaan hillitön voimamies. Ja moni muu. Näyttämö tursuaa hurmaavan kehollisia roolisuorituksia.

Oulun teatterin Peppi Pitkätossussaon monella osa-alueella kerroksia kuin kermakakussa. Riitta Röpelisen riemunkirjava puvustus pursuaa väriä ja kuosia lukuisissa kerroksissa. Markus Tsokkisen lavastuksen keskipisteenä on korkeuksiin kohoava Huvikumpu, joka on huippuilmestys virkatussa nutussaan.

Petri Kauppisen rytmikäs koreografia jatkaa samalla runsauden linjalla. Valtaisalla energialla virtaavat koreografiat leikittelevät rytmien, tanssilajien, pop-kulttuuriviittausten ja somehittitanssien vallattomalla yhteenpunonnalla.

Musiikillisesti esitys on karamelli. Svengaava livebändi säestää niin pelottomia merirosvoja kuin kir-kasäänistä lapsikuoroa. Kahdeksanhenkinen, tanssiva ja laulava ensemble näyttää ja kuulostaa kertakaikkisen upealta solistien rinnalla.

Lindgrenin ikoninen Peppi on ollut voimauttava samastumiskohde, erityisesti lapsille, jo yli 70 vuoden ajan. Yksi viimeisimmistä tosielämän Pepeistä on eko-Pepiksikin tituleerattu 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Ruotsalaistytön innoittamaan kansainväliseen ilmastolakkoon osallistui viime viikon perjantaina myös runsas joukko oululaisnuoria. Tällaisia päämäärätietoisia arjen Peppejä tämä pallo totisesti kaipaa.

Inspiraatiota omaan peppiyteensä voivat niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin etsiä nyt Oulun teatterista. Tämän Huvikummun energia nimittäin tarttuu!