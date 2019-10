Kerta kerran jälkeen palkittu irlantilainen teatterintekijä vierailee monologillaan Oulussa jo kolmatta kertaa. Esitys Before on kunnianosoitus musikaaleille. Loistavat pumpulipilvet peittävät hetkeksi arjen traagisuuden, jota on raskas sietää.

Teatterivierailu The Irish Festival of Oulu: Before. Käsikirjoitus ja esiintyjä Pat Kinevane. Ohjaus Jim Culleton. Sävellykset Denis Clohessy. Pukusuunnittelu Catherine Condell. Koreografia Emma O'Kane. Tuotanto Fishamble: The New Play Company, Irlanti. Oulun teatterin Pikisali 4.10.

"Minä pirulauta vihaan musikaaleja!" Tätä hokee irlantilaisen teatterintekijän Pat Kinevanen henkilöhahmo näytelmässä Before. Uskokoon ken tahtoo, sillä Kinevanen kirjoittama ja esittämä, pieneltä karjatilaltaan ja koiransa luota Dublinin hienoon tavarataloon lahjaostoksille lähtenyt Pontius Ross liukuu kesken kaiken musikaalien värimaailmaan ja kuljettaa sielläkin kronologisesti etenevää elämäntarinaansa eteen päin.

On vaikea päättää, kummasta nauttii enemmän, Kinevanen poikkeuksellisesta lahjasta upota esittämiensä henkilöiden sisimpään ja habitukseen, vai yllättävän kepeästi liikkuvan ja valkoisilla kengillä steppaavan pitkän miehen persoonallisesta äänestä ja jazzahtavista tanssisooloista.

Puolentoista tunnin mittaisessa esityksessä musikaalin pumpulipilvet hetkittäin peittävät päähenkilön läpi käymän surujen infernon, kunnes suru, ikävä ja hätä taas purkautuvat esiin salaman lailla. Värivalojen purppura edustaa pakoa arjesta, jonka traagisuutta on raskasta sietää.

Totta kai esitys on kunnianosoitus, hommage, musikaaleille. Steppaileva Pat Kinevane on roolihenkilönsä surujen infernon Fred Astaire. Kun tarkkaan kuuntelee, laulunumeroissa vilahtelee kuuluisien musikaalitähtien nimiä ja musiikillisia pikku viittauksia. Hän tuntuu sanovan, että musikaalilla on merkitystä.

Ja Kinevane myös laulaa! Hän tulkitsee Denis Clohessyn säveltämää musiikkia yhdessä oman nauhoitetun itsensä ja duettona Pontiuksen aikuista tytärtä edustavan irlantilaisen sopraanon Alex Sharpen kanssa.

MonologeillaanSilent (2014) ja Forgotten (2015) Oulun irkkufestivaalilla vieraillut Pat Kinevane on myös armoitettu kertoja. Hänen näyttelee äänensä koko rekisterillä: urahtelee, karjuu, hohottaa, huokailee, mutta osaa myös rakentaa puhuvan hiljaisuuden. Kinevane pitää yleisöä intensiivisesti hyppysissään. Hän myös kiertelee katsojien joukossa ja kohdistaa sanansa välillä suoraan jolle kulle kuulijalle kuin neuvona tuttavalle.

Käsikirjoittajana Kinevane tietää hyvin, mitkä ovat näyttelijä Kinevanen vahvuudet. Tällä kertaa hän esittelee entistä monipuolisemman tanssivan ja laulavan itsensä. Jim Culleton on Kinevanen luotto-ohjaaja, joka osaa irrottaa Kinevanen lavapersoonan loiston.

Before kertoo kuristavan koskettavasti lastaan kohti kurottavasta isästä, joka itse jäi poikasena liian aikaisin yksin. Jos vaudevillea rakastava äiti sanoo lapselleen, että Saturnuksessa sataa timantteja, silloin se on niin. Kuvitelma on lohduttavan kaunis – samoin kuin all that jazz!





Pat Kinevanen monologi Before nähdään The Irish Festival of Oulu –festivaalin ohjelmassa Oulun teatterin Pikisalissa vielä tänään 5.10. kello 18.