Tanssiesitys Rasa Collective: Route 6353.

Koreografia Favela Vera Ortiz. Tanssi Julie Cleves ja Titta Court. Äänisuunnittelu Johanna Storm. Lavastus Lotta Esko. Valosuunnittelu Jukka Huitila. Video Lotta Esko ja Shubang Singh.

OuDance-festivaali Valvesali 12.9.

Yleisön eteen avautuu valkokankaalla okranvärinen maisema, jossa tiilenpunainen, kaksikaistainen tie kulkee kohti kukkuloita. Liikumme koko ajan ylöspäin kohtaamatta kovinkaan merkittäviä yksityiskohtia. Maisema on hitaassa liikkeessä. Katseelle on paljon tilaa. Muutama liikennemerkki vilahtaa ohi, omakotitalo, vastaantulevia autoja. Taivas on sees. Tunnelma on sees. Asfalttiin piirtyy auton varjo. Aurinko paistaa koko ajan takaa. Liikenne on vasemmanpuoleinen.

Automatka jatkuu koko tanssiesityksen läpi. Laskevan auringon raukea tunnelma siirtyy koko teokseen.

Kulkemista, vaeltelua ja eri ajopelien vaikutusta liikkumiseen ja aistimiseen on tutkittu kulttuurimaantieteessä. Jules Clarétien (1865) nimesi junamatkalla vastaanotetun kuvavirran panoraamaksi. Favela Vera Ortizin koreografia Route 6353 tapahtuu siis panoraaman edessä. Olennaista on jatkuvassa liikkeessä olemisen tuntu ja maiseman kokeminen elävänä.

Kulkeminen pyörätuolilla ja rullalaudalla ympäri näyttämöä jatkaa matkustamisen tematiikkaa. Yhteistä matkaa tekevät parhaat kaverukset ja tanssitaiteilijat Titta Court Torniosta ja Julie Cleves Lontoosta. Heidän reissunsa, Route 6353, on viehättävin, lämminhenkisin ja mukaansatempaavin tanssiteos ja tasa-arvoisin näyttämöllinen kohtaaminen aikoihin.

Paras kaveri on maailman paras matkakumppani. Etapit eivät aina ole kaupunkeja, paitsi Lontoo ja sen eläintarha, mistä rooligalleriaan liittyy notkea naarasleijona. Etappi voi olla vaikka Carlos Gardelin argentiinalainen tango.

Vuonna 2016 Ortiz teki yhdessä Jukka Tarvaisen kanssa koko perheen esityksen Aventuristi, jossa seikkaileva turisti eteni sattumageneraattorin sanelemiin matkakohteisiin. Route 6353 on selvästi sille sukua. Ajelehtiva kuljeskeleminen julkisessa tilassa tunnetaan derivé-nimisenä ilmiönä. Sitähän voi tehdä myös vaeltelemalla näyttämöllä tilanteesta toiseen. Tämä esitys on ihastuttava, oikea darling.