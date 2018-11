Konemuusikko kuumottaa kauhun ystäviä – Läjä Äijälä säestää livenä kauhuelokuvaa vuodelta 1922 IIK!!-festivaalilla

Kauhua Iissä 17. kerran

IIK!!-kauhuelokuvafestivaali järjestetään Iin työväentalolla lauantaina 3. marraskuuta. Tänä vuonna tapahtuma on yksipäiväinen.

Ohjelmistossa on viisi pitkää elokuvaa.

Rodan (1956) on Godzillan ohjaajan Ishirô Hondan elokuva, jossa japanilaisia uhkaa jättimäinen lentolisko. Rodan palaa ensi vuonna valkokankaalle jenkkielokuvassa Godzilla: King of the Monsters.

Häxan (1922) kartoittaa noituuden historiaa keskiajalta 1900-luvulle. Ohjaaja Benjamin Christensen työsti osittain dokumentaarista filmiään kolme vuotta, ja valmistuessaan se oli kallein Pohjoismaissa tehty elokuva.

Still/Born (2017) on kanadalaisohjaaja Brandon Christensenin psykologista kauhua edustava esikoiselokuva. Nuori äiti menettää synnytyksessä toisen kaksosistaan ja alkaa pian epäillä, että toista metsästävät pahuuden voimat.

The New York Ripper (1982) on italialaisen Lucio Fulcin kiistelty, useissa maissa kielletty tai perusteellisesti leikelty elokuva. New Yorkin kaduilla liikkuu naisia mitä raaimmilla tavoilla tappava, Aku Ankan äänellä puhuva sarjamurhaaja.

Kuso (2017) päättää festivaalipäivän ja on käsiohjelman mukaan oudointa, mitä IIK!!issä on koskaan nähty. Elokuva on Flying Lotus -taiteilijanimeä käyttävän muusikko Steven Ellisonin esikoisohjaus. Se sijoittuu massiivisen maanjäristyksen jälkeiseen Los Angelesiin, jossa vaikuttaa puhjenneen mutaatioita aiheuttava rutto ja osa ihmisistä on kuin radioaktiivisen ydinlaskeuman uhreja.

Kilpailunäytöksessä nähdään kahdeksan lyhyttä kotimaista kauhuelokuvaa, jotka kilpailevat parhaan kauhulyhytelokuvan palkinnosta.

Festivaalilla muistetaan myös suomalaista kauhukulttuuria edistänyttä henkilöä tai tahoa IIKKA-palkinnolla.