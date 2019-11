Kolin kansallismaisema tiivistyi uutteeksi – ympäristötaiteen maisterit Harri Piispanen ja Aleksi Jaakkola tarjoilevat sitä teeseremonian kaltaisessa teoksessaan

Kehä-festivaali Valveella tänään

Kulttuuritalo Valveella nähdään tänään kaikki kymmenen Kehä-festivaalille valittua teosta, jotka kutsuvat yleisöä kuuntelemaan pelkojaan. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton kello 12–20.

Kehä-festivaali järjestetään neljättä kertaa. Monitaiteellinen ohjelmisto sisältää kuvataidetta, performanssia, teatteria ja sängyssä koettavan teoksen.

Huddle – Painautua: Aino Granlundin ja Anniina Holapan teos antaa kokijalle ajan, paikan ja tilan pysähtyä kehonsa äärelle. Sanataideluokka kello 13, 14, 15.

Walk me Talk me – Acts of daring: Riina Hannukselan teos on kahdenvälinen osallistava kävely. Lähtö infosta ulos kello 16 ja 17.

Salaisuus nimeltä korppipäinen mies: Kati Keskihannun kanssa rikotaan hiljaisuus. Konstila kello 14, 14.40, 15.20.

Tahroja: Mari Liimataisen teos, jossa osallistuja ja taiteilija kohtaavat musteläikän kautta. Parvi kello 12.30 ja 16.

Vieras: Emmi Pennasen teoksessa kohtaat olion, joka kommunikoi ainoastaan liikkeen kautta. Tanssisali 1 kello 15, 15.20, 15.40, 16, 17.30, 17.50, 18.10, 18.30.

Koli Tasting: Harri Piispanen ja Aleksi Jaakkola tiivistivät Kolin kansallismaiseman uutteeksi, jota pääsee maistamaan teeseremonian omaisessa teoksessa. Sarjakuvaluokka kello 12.30, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30, 18, 18.30.

Pimeä: Sängystä koettava Anne Salmen teos sijoittuu yön pitkiin tunteihin, kun asiat saavat väärät mittasuhteet. Neuvotteluhuone kello 15, 15.20, 15.40, 16.

Aisticocktailbaari: Laura Sorvari tarjoilee elämää kuudelle aistille. Studio kello 12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 16, 16.20, 16.40, 17, 17.20, 17.40.

Valon ja äänen välissä: Antti Tolvin teos toteutetaan kirkasvalovalaisimella ja isolla gong-symbaalilla. ILMEen toimisto kello 12.30, 12.45, 13, 13.15, 13.30, 13.45.

Tuijottaja: Kohtaamiset Tiina Vehkaperän kanssa ovat lyhyitä tai pitkiä, läheltä tai kaukaa. Teos tapahtuu ympäriinsä kulttuuritalo Valveella kello 12.30–14,16–17.30.

Kehä-työryhmään kuuluvat taiteellisena johtajana kirjailija ja sanataideohjaaja Timo Harju, tuottajana kuvataiteilija Riikka Kontio sekä jäseninä kuvanveistäjä Tiina Vehkaperä, tanssitaiteilija Henna-Maria Hanhineva ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Mika Kiviniemi.

Festivaali sai Koneen Säätiöltä kolmevuotisen avustuksen 30 000 euroa vuosille 2019–2021.