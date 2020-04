Klovneria kaipaa ihmisiä, mutta taipuu poikkeusaikoina myös verkkoon – "Ensimmäisissä lähetyksissä tunteeni liikkuivat jossain paniikin ja innostuksen välillä"

”Vaikka tilanne on nyt aika toivoton, niin yhdessä tässä ollaan, ja vanhakin joutuu ideoimaan uutta. Nettiin on ilmestynyt valtavat määrät klovnien kotonaan väsäämiä videoita, mikä osoittaa, että tekijöillä on kova tarve palauttaa yhteys ihmisiin.” Taina Mäki-Iso KUVA: Matti Snellman