Kiimingin kirjasto ja ”isojen nuokkari” toimivat Syke-talon peruskorjauksen ajan ABC-liikenneasemalla. Marraskuun alussa asiakkaille avautuneet väistötilat ovat totuttua pienemmät, mutta oleelliset asiat hoituvat silti, vakuuttavat kirjaston ja nuorisotoimen edustajat.

– Asiakkailta on kuulunut yllättyneitä kommentteja: että täällä on näinkin valoisaa ja tilavaa, kertoo alueellinen kirjastopalvelupäällikkö Kirsi Kasto.

Liikenneasemalla tilaa on käytettävissä vain murto-osa Syke-taloon verrattuna: noin 175 neliömetriä, ja osa siitäkin on yhteistä tilaa nuorisotoimen kanssa. Syke-talon noin 1 500 neliöstä kirjaston käytössä on ollut kuutisensataa neliötä. Niinpä kirjoja ja muuta lainattavaa aineistoa mahtuu väistötiloihin aiempaa vähemmän.

Mutta mitä ei löydy hyllystä, on saatavilla helposti kelluvasta kokoelmasta, Kasto huomauttaa.

Väistötiloissa kirjasto- ja nuorisopalvelut ovat entistäkin tiiviimmässä yhteistyössä keskenään. Luvassa on esimerkiksi yhdessä järjestettyjä tapahtumia.