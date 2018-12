Kirjailija Kari Hotakainen tajusi Ihmisen osa -leffaa tehdessään, että joskus tehokkainta on olla sanomatta mitään: "Hölmökin oppii tuommoisista jotakin"

Kari Hotakainen kirjoitti Ihmisen osa -menestysromaanistaan hilpeän elokuvan, jonka pääroolissa loistaa luottonäyttelijä Hannu-Pekka Björkman. Käsikirjoitusoppeja hän otti Francis Ford Coppolalta ja Jope Ruonansuulta.

Kari Hotakainen, pitääkö olla huolissaan...

Hups, kysymyksen alku pulpahtaa suoraan alitajunnasta ja on merkki television komediapaneelien liiallisesta katselusta.

Ei auta, pakko jatkaa.

Kari Hotakainen, pitääkö olla huolissaan, jos on tykännyt sinun Ihmisen osa -romaanistasi ja teoksen teatteriversioista ja nyt kuulee että samoista hahmoista on tehty elokuva, jossa tarinaa on menty muuttelemaan?