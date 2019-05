Kilttiä Mirccua höykytetään mustassa komediassa Likainen pommi – vaikutelma on mieto

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Likainen pommi

★★ Levy-yhtiön umpikilttiä pr-assistentti Mirccua höykytetään Elias Koskimiehen mustassa komediassa. Malla Malmivaara hellyttää miedosti roolissa, ja jokseenkin miedon vaikutelman jättää koko elokuvakin. Kohellusta, ryskyviä rimoja ja markkinahöpötysrtä kyllä riittää, mutta satiiri nykypäivän työelämästä ja julkisuudesta jää pinnalliseksi. Jukka Puotila on pomo. Iida Lampela käy herkullisesti hermoille lafkan pissistähtenä. (Suomi 2011)

TV2 maanantai 6.5. klo 22.30

Leena

★★ Sakari Jurkan romanttisessa komediassa tanssahdellaan puolestaan vanhan polven julkisuusrumbaa. Heidi Krohn on työtön tyttö, joka sortuu myymälävarkauteen. Pulasta hänet pelastaa konsulin poika Matti Oravisto, minkä seurauksena iltapäivälehti kailottaa kohta kihlauutisia. Pinnalla siis liidellään, mutta hyvällä sykkeellä ja nuoruutta juhlien. Käsikirjoituksesta ja lavastuksesta vastasi nimimerkki Roy eli Tapio Piipponen. (Suomi 1954)

TV1 maanantai 6.5. klo 13.20

Mies ja alaston ase

★★★★ Muistetaankohan The Crown -sarjan kakkoskaudella tämä Amerikan-reissu, jonka Elisabet II (tai joku kovasti hänen näköisensä kruunupää) teki) Kuninkaallinen moka on yksi kohokohdista kohelluskomediassa, jossa Hei me pamputetaan! -sarjan sankarikomisario Frank Drebin siirtyi tv:stä valkokankaille. Rooli oli siis Leslie Nielsenillä hallussa, ja ihailtavasti harmaan pantterin pokeri kaiken vitsinpudottelun keskellä pitääkin. (USA 1988)

Hero maanantai 6.5. klo 21.00