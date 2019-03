Kapellimestari on säveltäjän liittolainen – musiikki on kaiken ydin

50 vuotta

Kapellimestari Susanna Mälkki katsoo silmiin ja kertoo vitsin muusikkopiireistä.

– Orkesterit inhoavat perinteisesti kapellimestareita. Myös silloin, kun he olivat kaikki miehiä.

Sanonnan ei ole tarkoitus huvittaa, vaan kertoa muutoksesta. Lähes kaksi vuosikymmentä kapellimestarina toiminut Mälkki on ollut urallaan eräänlainen tienraivaaja, ensimmäinen nainen tehtävässään esimerkiksi Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina.

Enää häntä ei kyseenalaisteta, mutta orkesterinjohdon opintojen aloitusvaiheessa 1990-luvulla sitä tapahtui paljonkin, Mälkki sanoo.

– Löysin paikkani aika nopeasti siinä mielessä, että tunsin olevani oikealla alalla. Myös opettajat ja muut opiskelijat tukivat.

Epäilevästi sen sijaan suhtautui osa muusikoista ja mediasta. Myös joillekin yleisössä ajatus naisesta kapellimestarina tuntui olevan liikaa

– Reaktio ei ollut aina positiivinen. Siksi on ollut hyvä huomata, että merkittävää myönteistä kehitystä on tapahtunut.

Muutos on Mälkin mukaan alkanut jo sata vuotta sitten, mutta erityisesti asenteissa on harpattu 20 vuoden aikana.

– Olen omalta osaltani ehkä vähän vauhdittanut sitä, mutta myös aika on ollut kypsä.

Mälkki arvelee, että hänen uransa alkuvaiheissa joillakin orkestereilla oli pureskeltavaa muussakin kuin siinä, että kapellimestarina oli nuori nainen.

– Olen laittanut aina riman korkealle, ehkä korkeammalle kuin jotkut muut. Omasta näkökulmastani osoitan ihmisille kunnioitusta sillä, että en tyydy vähään, Mälkki kertoo työtavoistaan.

Kapellimestari on Mälkin mukaan erityisesti säveltäjän liittolainen, ja hän on kapellimestari musiikin vuoksi.

– Musiikki on kaiken ydin. Teen kaikkeni, jotta kuulokuva olisi mahdollisimman nautittava. Uskon, että vilpittömyys ja aitous ovat asioita, jotka yleisö aistii.

Kapellimestarin tehtävä on näkyvä, mutta se ei Mälkin mukaan ole vetänyt häntä ammattiin. Tehtävän mukana tuleva julkisuuskin on vain osa työtä. Myös klassisen musiikin huippujen taustalla raksuttavat pr-koneistot ja sosiaalisen median läsnäolovaatimukset uhkaavat Mälkin mukaan varastaa huomion olennaiselta, taiteelta.

– Haluan toimia taiteen puolestapuhujana ja kääntää huomion pois itsestäni. Olen aika varma, että orkesterikin vaistoaa sen, jos kapellimestarin mielessä pyörii lähinnä oma itse.

Mälkki on kotiutunut Pariisiin. Työ Ensemble InterContemporainin musiikillisena johtajana vei hänet kaupunkiin 12 vuotta sitten. Vaikka orkesterit ovat sittemmin vaihtuneet, koti jäi.

– Onhan se Euroopan hienoimpia kaupunkeja, Mälkki perustelee valintaansa.

Vaikka sijainti helpottaa matkustamista esimerkiksi Los Angelesiin, jonka filharmonikoiden päävierailijana Mälkki toimii, ei maantieteellinen sijainti ollut valintaperuste. Ja vaikka kapellimestarin työ saattaa näyttäytyä ulkopuolisille alituisena matkustamisena, se ei ole työn ydin. Työ ja musiikki ovat Mälkin mukana koko ajan, kaikkialla.

– Työni on sitä, että tutkin, mitä musiikkia on olemassa. Että tunnen musiikkia laajasti ja pystyn sen kautta välittämään musiikkia yleisölle. Kun suunnittelen orkesterille kokonaista kautta, työ on koko ajan päässäni: taustat, musiikin opettelu ja kaikki muu.

Kyse on jatkuvasta uuden opettelusta ja musiikillisen osaamisen kerrosten rakentamisesta. Kapellimestarin työtä on Mälkin mukaan erityisesti teoksen hengen aistiminen ja välittäminen.

– Tähän liittyy esimerkiksi ymmärrys historiallisesta kontekstista. Kaikenlainen tähän liittyvä salapoliisityö kuuluu valmistautumisprosessiini.

Ammatillisten haaveiden osalta Mälkki kertoo olevansa nyt onnellisessa tilanteessa. Oopperoita hän haluaisi tosin tehdä tulevaisuudessa enemmän.

– Mutta ei ole niin, että haluaisin juosta tästä vaiheesta läpi johonkin seuraavaan.