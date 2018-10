Kaj Franck -muotoilupalkinnon saa Tapio Anttila

Sisustusarkkitehti, muotoilija Tapio Anttila saa tämänvuotisen Kaj Franck -muotoilupalkinnon. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

Palkintoraati toteaa, että Anttila on toiminut sekä inhouse-suunnittelijana isossa organisaatiossa että yrittäjänä omassa yrityksessään. Leimaa antavia piirteitä hänen koko uralleen ovat syvä yhteistyö tuotekehityksen kanssa, toimivat rakenteelliset ratkaisut ja varma, oma muotokieli. Anttilan suunnittelemissa tuotteissa on raadin mielestä oivaltavia toiminnallisuuksia ja erinomainen ergonomia. Omassa yrityksessään Anttila on raadin mukaan onnistunut rakentamaan kokonaisvaltaisen brändin, joka tuoteportfolioltaan ja identiteetiltään on raikas ja erottuva.