Kaikille ei enää ole selvää, oliko 7 veljeksen isä Aleksis Kivi vai Mauri Kunnas – uusi lukuopas neuvoo alkuperäisten veljesten jäljille

Tyttären luokkakaverit luulivat, että Seitsemän veljestä on Mauri Kunnaksen tekemä kirja. Silloin tutkija Sakari Katajamäki tajusi, että 150-vuotias kirjallisuuden klassikko tarvitsee lukuoppaan. Hän kokosi vinkit, joilla kirjaan ja sen kieltämättä hieman vanhahtavaan kieleen pääsee kiinni.

Seitsemän veljestä on kaikille tuttu kirja. Vai onko?

– Periaatteessa kyllä mutta käytännössä ei. Näin sanoo Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituspäällikkö Sakari Katajamäki.

Aleksis Kiven tuotanto on vienyt hänet mukanaan jo vuosia sitten. Samalla hän on huomannut, ettei klassikkoteos välttämättä enää houkuttele lukijoita eikä avaudu kirjaan tarttuville.

– Se on sääli, sillä Seitsemän veljestä on monella tavalla kiehtova teos. Lukijan näkökulmasta ehkä kiinnostavinta on heittäytyä mukaan veljesten keskinäiseen kasvukertomukseen ja teoksen parhaimmillaan hyvin visuaaliseen kerrontaan