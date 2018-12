Kahden miljoonan euron edestä lukuintoa kouluihin – Yli-Iin koulu käytti 2 000 euron palkinnon koulukirjaston viihtyvyyteen

Lukuklaani on edistänyt lasten lukemista kahdella miljoonalla eurolla vuosina 2017–2018. Varoja on käytetty koulukirjastojen kehittämiseen ja kirjalahjoituksiin.

Lukuklaani-hankkeessa ovat mukana Suomen Kulttuurirahasto ja tekijänoikeusjärjestö Kopiosto.

Koulukirjastojen kehityskilpailussa viime keväänä 281 koulua ympäri Suomen palkittiin yhteensä 600 000 eurolla. Toisessa vaiheessa Lukuklaani lahjoitti yli 100 000 kirjaa kaikille Suomen ala- ja yhtenäiskouluille Jokainen koulu sai valita 50 kirjan paketin viime syksynä.

Hanke on ollut monelle koululle erityisen tärkeä siksi, että se on toiminut tarvittavana sysäyksenä koulukirjaston uudistamiselle ja lukemista edistävien projektien käynnistämiselle.

Koulukirjastojen kehityskilpailusta saamillaan rahapalkinnoilla kouluissa on yhdessä oppilaiden kanssa toteutettu viihtyisiä lukunurkkauksia, -pesiä ja -linnakkeita, paranneltu kirjavalikoimaa ja asetettu tavoitteita luettujen kirjojen määrän kasvattamiseksi.

Yli-Iin koulu oli yksi koulukirjastojen kehityskilpailussa palkittu koulu. 2 000 euron rahapalkinto käytettiin koulukirjaston viihtyvyyden lisäämiseen sekä muutaman matalan hyllyn hankkimiseen.

Ensi vuonna koulukirjastoon tulee lukusoppeja, kertoo Yli-Iin koulun opettaja Kaija Paasovaara.

– On valtavan hienoa, että lukutaidon ja lukemisen merkitys on nostettu valtakunnallisesti esille ja sitä on myös nyt tuettu konkreettisesti. Tämä, jos mikä, on aitoa sivistystyötä.

Lukuklaani laajenee seuraavaksi yläkouluihin. Jokainen Suomen yläkoulu tulee saamaan oman sadan kirjan pakettinsa vuoden 2019 aikana.