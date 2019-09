Kahdelle loppuunmyydylle klubille samana iltana esiintynyt Olavi Uusivirta muistelee ensimmäistä vierailuaan Oulussa – "Keikkailevan artistin alkuvaiheen realismi tuli näkyväksi"

Torstaina kahdesti loppuunmyydyssä 45 Specialissa esiintyneen Olavi Uusivirran ensivisiitti Ouluun oli opetus kiertue-elämän realiteeteista. Syksyn aikana artistia nähdään keikkalavojen lisäksi agenttina uudessa tv-sarjassa.

Vaikka kiireinen festivaalikesä on ehtinyt juuri ja juuri loppua, Olavi Uusivirta ei ota pysähtyäkseen. Tällä viikolla Uusivirta yhtyeineen kiertää Suomea kuuden show’n tahdilla aloittaen urakkansa keskiviikkona Rovaniemeltä ja päättäen sunnuntaina Helsinkiin. Kuusi show’ta yhdelle viikolle on aika hurja määrä, myöntää laulaja.

– Alun perin tällä viikolla piti olla vain neljä keikkaa, mutta 45 Specialiin ja Tavastialle tuli lisäkeikat. Pidemmän päälle tällainen tahti kävisi vähän turhan hapokkaaksi, sillä meidän yhtyeellä ei ole ollut tapana säästellä energiaa, Uusivirta tuumaa.

Uusivirta todella tunnetaan esiintyjänä, joka pistää itsensä likoon yleisön edessä, eikä ole tavatonta, että hän poistuu lavalta kesken kaiken. Kahden esiintymisen päiviä mahtuu vuoteen muutamia, mutta yleensä kahden show’n välillä liikutaan kaupungista toiseen. Millä voimalla Olavi jaksaa kaksi klubikeikkaa muutamassa tunnissa?

– Ehkä siinä menee vähän sellaiseen moodiin, ettei yritä edes palautua välissä vaan on keikkamoodissa sen väliajankin. Se on kuin juoksisi maratonia, niin ei kannata pysähtyä levähdyspenkille – se voi olla kohtalokasta.

Uusivirta on vieraillut Oulussa lukemattomia kertoja ja hän kertookin kaupungista tulleen yhtyeelle viimeisten viiden vuoden aikana toinen kotikenttä. Uusivirran bändin ensimmäinen visiitti Helsingin ulkopuolelle suuntautui Oulun Uudelle Seurahuoneelle vuonna 2003.

– Muistan siitä vain, että siellä ei ollut todellakaan tupa täynnä, vaan ehkä 17 ihmistä yleisössä. Se määrätty keikkailevan artistin alkuvaiheen realismi tuli näkyväksi, Uusivirta muistelee opettavaista matkaa.

Yhtenä kesänä Uusivirta laski esiintyneensä Oulussa neljä kertaa ja tuolloin Never Grow Old -baarista ehti muodostua hänelle Oulun käyntien tukikohta. Oululaisyleisöä hän kehuu vastaanottavaiseksi.

– Olen ollut aistivani Oulussa aktiivisen poreilevan kulttuurielämän, jossa seurataan paljon musaympyröitä ja on oma viriili musaskene. Ihmiset käyvät aktiivisesti keikoilla ja se ei ole mitenkään itsestään selvää.

Toukokuussa julkaistu Skorpioni-albumion tunnistettavaa Olavi Uusivirtaa, suomirockia joka ei juokse trendien perässä, vaan pikemminkin pyrkii kuulostamaan ajattomalta. Uusivirta ajattelee, että musiikkia tehdessä hänellä on alitajuntainen tapa miettiä miltä kappale kuulostaisi vaikka 2060-luvulla kuunneltuna.

– Kolmella viimeisimmällä levyllä biiseistä on käyty läpi monta versiota, ja joissain on voinut kuulua läpi jotain päivän soundeja. Lopulta ollaan ehkä painotettu jonkinlaista ajattomuuden ajatusta, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että se olisi jotain retroa.

Musiikin ohella Uusivirtaa pitää kiireisenä näyttelijäntyö, jonka yhdistäminen kiertue-elämään vaatii välillä mielekkäistä tarjouksistakin kieltäytymistä. Teatteria on mahdollista tehdä keikkatauoilla, mutta ”kameraroolien” tekeminen onnistuu, sillä filmauksia tehdään harvoin viikonloppuisin.

Syksyllä Uusivirta nähdään Julius Boijen roolissa Nyrkki-sarjassa, joka kertoo agenteista 1950-luvun Helsingissä.

– Sarjassa viisihenkinen iskuryhmä Nyrkki pyrkii huolehtimaan siitä, etteivät suurvaltojen agentit pääse liiaksi vaikuttamaan Suomen politiikkaan. Suomi oli kylmän sodan aikana strategisesti tärkeä asemapaikka, jossa oli paljon vakoojia idästä ja lännestä ja mielenkiintoinen ympäristö sarjalle.

Olavi Uusivirta -yhtye henkilöityy laulajaansa, mutta jokainen yhtyeen neljästä jäsenestä on kokonaisuudelle korvaamaton. Basisti Jaakko Kämäräinen on kulkenut Uusivirran kanssa samaa tietä alusta asti, rumpali Olli Krogerus vuodesta 2005 ja kitaristi Timo Kämäräinen kuutisen vuotta. Yhteinen matka näkyy ja kuuluu.

– Ollin ja Timon historia ulottuu Kuopion musiikkilukioon asti, he ovat sieltä saakka soittaneet yhdessä ja tällaiset asiat ehkä myös huokuu sieltä. Bändissä on aina kyse jostain mysteeritekijästä, joka on vaikea jäljittää. Se on parhaimmillaan aina enemmän kuin soittavien ihmisten summa.

Ja kun Uusivirta puhuu yhteisestä matkasta, hän tarkoittaa sitä myös kirjaimellisesti.

– Pyrin ainakin itse siihen, että pystytään matkustamaan samaa matkaa keikoille. Ajattelen, että sellainenkin asia heijastuu illan keikkaan, että ollaanko sen päivän mittaan oltu samassa tilassa, Uusivirta pohdiskelee.