Julia Moa Caprez ja Igor Sellem ovat huimapäisiä, musisoivia sirkustaiteilijoita – kahden klovnin runollinen kohtaaminen nähdään joulukuussa Oulussa

Flow-sirkuksen syksyä ja kevättä 2020 kuraattori Pirjo Yli-Maunulan silmin

Lion – The Weird and Magical Abracadabra Circus Show.

Näyttelijä, miimikko Marc Gassot'n esityksessä aiheena on pelko ja kauhu. Musiikista vastaa Karl Sinkkosen yhden miehen orkesteri. Valvesali 26.11. kello 19, 27.11. kello 10 ja 13.30, 28.11. kello 11, 29.11. kello 11 ja 30.11. kello 19.

"Esitys on tehty nuorelle yleisölle. Se on hyvin ronski teos. Kovaa kamaa, mahtavan hauska ja häiriintynyt. Tykkäsin nimenomaan siitä, että se oli niin epäkonventionaalinen esittämisen tavassaan."

Konsertto kahdelle klovnille

Ranskalaisen Les Rois Vagabond -ryhmän muodostavat musisoivat klovnit Julia Moa Caprez ja Igor Sellem. Valvesali 9.12.–11.12. kello 19.

"Ryhmä on kiertänyt laajalti Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Teos edustaa perinteisempää klovneriaa. Itse kertovat kuuluvansa samaan traditioon kuin kuulut klovnit Grock, Buffo ja Slava. Nämä klovnit eivät esiinny vain naurattaakseen. Punainen nenä, valkoinen maski ja erikoinen vaatetus ovat keinoja paljastaa sielunsa."

Ballantine Scale

Teoksessa yhdistävät voimansa oululaislähtöinen ilma-akrobaatti Ilona Jäntti ja laulaja, muusikko Aino Venna. Valvesali 28.1.–1.2.2020.

"Jäntti & Venna -duon edellinen yhteistyöteos Yablochkov Candle oli aivan lumoava. Aino Vennan musiikki onkii Ilona Jäntistä esiin uusia puolia, tietynlaista verevyyttä ja sensuaalisuutta, mikä on ihanaa, kun Ilona on yleensä enemmän jääkuningatar."

Gregarious

Kahden akrobaatin ja ystävysten Nilas Kronlidin ja Manel Rosésin perustaman Company Soonin esitys on hikinen ja leikkisä teos urheilusta ja kaveruudesta. Valvesali 17.–21.2.2020.

"Esitys on hauska sellaisenaan, mutta kritisoi samalla kilpailuyhteiskuntaa ja miehistä, testosteronin täyttämää kukkotappelumeininkiä."

Breaking Point

Weibel Weibel Co:n esitys kertoo jännitteestä, ja kuinka pitkälle sen voi venyttää. Näyttämöllä ovat espanjalais-amerikkalainen Alexander Weibel Weibel ja suomalainen Aino Ihanainen. Valvesali 24.–26.3.2020.

"Esitys rakentuu yleisön ja esiintyjien väliselle vuorovaikutukselle. Esityksen elementtien kautta näkee konkreettisesti, minkälaisten riskien kanssa pelataan. Alussa esimerkiksi pyöritetään paperista nuora, jolla esiintyjä tanssii."