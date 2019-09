Jukka Virtanen ilkamoi lyhenteillä: UKK, STT, FÅA ja VSOP

Jukka Virtanen muistetaan usein humoristista sanoituksistaan, mutta lauluntekstien kirjo ulottui laajemmallekin. Melankolista puolta edustaa esimerkiksi maaseutu-Suomen nostalginen oodi Maalaismaisema (1971), joka on Petri & Pettersson Brass -yhtyeelle laadittu suomennos kappaleesta Country Comfort.

– Elton Johnin alkuperäisen esityksen sanoitus oli niin kiinni brittimaisemassa, että päätin siirtää laulun lapsuuteni maisemaan, Jämsänkosken kasvatti Virtanen muisteli STT:lle.

Virtanen laati lystikkäät tekstit moniin Spede Pasasen, Simo Salmisen ja Vesa-Matti Loirin veikeisiin levytyksiin, kuten Pornolaulu, Haaskalinnut saalistaa ja Uuno Turhapuro. Leffatunnarin "Uuno on numero yksi, Uunoa ympäröi lyksi" -riimitys sisältää virtasmaisen väännöksen ruotsin kielen sanasta lyx (luksus, ylellisyys).

Jukka Virtanen nukkuipois sunnuntaina. Arkistokuva. KUVA: Kiuru Arto

Virtanen lauloi myös itse joitakin omia tekstejään.

Ikimuistoisimpia tulkintoja on Hanna ja Niilo (kansanlaulu Hava Nagila), jonka tekstissä Virtanen ilkamoi lukuisilla lyhenteillä. Laulusta voi bongata esimerkiksi kirjainyhdistelmät UKK (Urho Kaleva Kekkonen), STT (Suomen Tietotoimisto), FÅA (Finska Ångfartygs Aktiebolag, laivayhtiö) ja VSOP (very superior old pale, konjakin laatuluokka). Ylen Elävästä arkistosta löytyy livetaltio Hannasta ja Niilosta vuodelta 1976.