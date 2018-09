Jukka Eskola Oulu All Star Big Bandin taiteelliseksi johtajaksi

Jazztrumpetisti Jukka Eskola on Oulu All Star Big Bandin uusi taiteellinen johtaja. Eskola aloittaa kaksivuotisessa sopimuksessa ensi vuoden alusta. Sopimuksessa on myös yksi optiovuosi.

Eskola on toiminut oululaisen Elojazz-festivaalin taiteellisena johtajana vuodesta 2012.

Oulu All Star Big Band haluaa Eskolan kiinnityksen kautta tuoda uutta näkökulmaa ja vahvuutta ohjelmiston taiteelliseen suunnitteluun sekä vahvistaa Suomen lisäksi kansainvälisiä yhteyksiä sekä muiden kokoonpanojen että solistien ja kapellimestareiden kanssa.

Eskola tunnetaan omien Jukka Eskola Soul Trion ja Jukka Eskola Quintetin lisäksi useista muista yhtyeistä, kuten Nuspirit Helsinki, The Five Corners Quintet ja Ricky-Tick Big Band.

Eskola aloittaa myös Helsingissä SavoyJAZZFestin taiteellisena johtajana vuonna 2019.