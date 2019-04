Josh Brolin huomaa, että raha muuttaa kaiken vereksi ja turhuuden tunteeksi

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Menetetty maa

**** Kuningas Midas muutti kullaksi kaiken, mihin koski. Tässä elokuvassa muuttuu vereksi ja turhuuden tunteeksi kaikki, mitä raha vain hipaiseekin. Länkkärimäisessä jännärissä Joel ja Ethan Coen yhdistivät aiempien elokuviensa vahvuuksia: Blood Simplen tragediaa, Fargon sysimustaa huumoria ja Barton Finkin painajaisia. Josh Brolin on buutsimies, jonka löytämää huumerahaa pimeä tappaja Javier Bardem jahtaa kuin luonnonvoima. (USA 2007)

Hero torstai 18.4. klo 21.00

Cape Fear

*** Näyttelijä vaihtuu, mutta pimeän tappajan hahmo jyrää myös Martin Scorsesen elokuvassa. Robert De Niro on raiskauksesta tuomittu retku, joka vapauduttuaan alkaa vainota entisen asianajajansa perhettä. Nick Nolte, Jessica Lange ja Juliette Lewis saavat ristikseen miehen, jonka viha on vanhatestamentillista laatua. Elokuva pohjautuu vuoden 1962 jännäriin, josta Gregory Peck ja Robert Mitchum kutsuttiin mukaan. (USA 1991)

Frii torstai 18.4. klo 21.00

Pimeä peili

*** Jännäripitoisen illan klassikko on Robert Siodmakin tarina identtisistä kaksosista, joista toinen tekee murhan. Koska poliisilla on vaikeuksia jo pelkästään erottaa sisaruksia toisistaan, pyydetään tutkinnan avuksi psykiatria (Lew Ayres). Sävykkäästi tulkitusta ja teknisestikin yhä aika toimivasta kaksoisroolista vastasi Olivia de Havilland, jolla on ensi kesänä edessä 103-vuotissyntymäpäivät. Lämpimät onnittelut etukäteen! (USA 1946)

Yle Teema & Fem torstai 18.4. klo 21.00