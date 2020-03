"Jos laittaa nuotteja paperille, ne ovat vain nuotteja paperilla" – Dalindèon Valtteri Pöyhöselle tematiikka on tärkeää ja siksi yhtyeen uusi levy ottaa kantaa maailman kaoottiseen tilaan

Tangolla ja elokuvamusiikilla tanssittavaa jazziaan värittänyt Dalindèo siirtyi synkempiin sävyihin. Yhtyeen esiintyminen Oulun musiikkijuhlilla peruuntui koronavirustilanteen vuoksi.

Kitaristi-säveltäjä Valtteri Pöyhösen johtaman sekstetin kevät on vauhdikas; yhtye julkaisi perjantaina 13. maaliskuuta Dark Money -nimisen EP:n, jolla yhtye esittelee itsestään aiempaa synkempiä sävyjä.

Vaikka Dalindèon musiikissa ei kuulla laulua, Dark Moneylla on paljon sanottavaa. Levyn kantavia teemoja ovat maailman kaoottinen tila ja veroparatiisit.

– Säveltämistapani on ollut jo muutaman vuoden, että olen pitänyt tärkeänä, että on teema minkä ympärille rakentaa musiikkia, varsinkin kun musiikissa ei ole laulua. Jos laittaa nuotteja paperille, niin ne ovat vain nuotteja paperilla, Valtteri Pöyhönen kertoo.

Pöyhönen korostaa, että tematiikka on ollut Dalindèon musiikissa aina oleellista; vuoden 2013 Kallio-levy syntyi säveltäjän asuessa Kalliossa, Slavic Souls (2016) tutki suomalaisuuden taustoja, kun taas Dark Moneylla jo kappaleiden nimissä nousevat esille pimeä raha, valeuutiset ja asekaupoilla kartutetut rikkaudet.

Pöyhönen kertoo innoittuneensa viime aikoina kirjallisuudesta ja nostaa esille Nicholas ShaxsoninTreasure Islands -kirjan, joka käsittelee maailmalla kiihtyvää veronkiertoa. Pöyhösen mielen päällä on erityisesti taloudellinen epätasa-arvo.

– Kun maailman rikkain ihminen, Amazonin omistaja Jeff Bezos antaa kymmenen miljardia dollaria omaisuudestaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun hyvän tahdon eleenä, hänellä on yhä yli sata miljardia. Se on niin suuri määrä, ettei kukaan voi sitä todella käsittää. Mitä hän on tehnyt ansaitakseen kaiken sen ja mihin sitä kaikkea rahaa tarvitsee?

Dalindèon ohella Valtteri Pöyhösen on pitänyt viime aikoina kiireisenä myös yhteistyö 22-Pistepirkosta tutun PK Keräsen kanssa. Keräsen ja Pöyhösen tiet kohtasivat ensimmäisen kerran viitisen vuotta takaperin Helsingissä, jossa Suomessa vieraileva jazz-muusikko löysi itsensä Keräsen soolokeikalta.

– Kävin keikan jälkeen vakoilemassa mitä pedaaleja ja muuta PK:lla oli käytössä, sillä kitaristina hänen soittimensa kiinnostivat. Yllätyksekseni hän tunnisti minut.

Pistepirkoilla ja Dalindèolla oli tuolloin sama miksaaja, jolta Keränen sai Pöyhösen numeron. Hän otti yhteyttä Pöyhöseen ja ehdotti tapaamista musiikin puhumisen parissa. Pöyhönen sanookin, että Keräsellä oli etiäinen, että heidän kannattaisi kokeilla yhteistyötä, joka osui oikeaan.

– Seuraavana päivänä menimme yhdessä treenikämpälle ja ruvettiin soittamaan. PK kertoi minulle, että hän tekee tällaista levyä ja kysyi haluaisinko lähteä mukaan kirjoittamaan biisejä. Alun perin tarkoitus ei ollut soittaa keikkoja yhdessä, vaan minun piti vain auttaa kappaleiden kirjoittamisessa.

Yhteistyön hedelmä, Keräsen 40-vuotisen uran ensimmäinen sooloalbumi, Serobi Songs näki päivänvalon tammikuun 31. päivä. Duo, jossa Pöyhönen soittaa koskettimia, soitti ensimmäisen täysmittaisen keikkansa maaliskuun alussa ja reilun viikon kuluttua kaksikon oli tarkoitus matkustaa Norjaan esiintymään Oslossa ja Drammenissa.

Oulussa Pöyhönen on vieraillut lukuisia kertoja osana useita kokoonpanoja, joista jazz-yleisön ulkopuolella tunnetuimpana voidaan pitää Ricky-Tick Big Bandia.

Hän kertoo pitävänsä Ouluun saapumista aina mahtavana ja jää odottamaan, milloin pääsee korvaamaan nyt peruuntuneen Oulun musiikkijuhlien Dalindèo-keikan.

– Yhtenä vuonna olin esiintymässä Oulun musiikkijuhlilla, jäin sinne opettamaan ja pystyin viettämään aikaa Oulussa. Muusikon elämässä reissaa paljon ja ehtii ehkä pienen hetken kävelemään kaupungilla ennen konserttia, ja oli hienoa asua viikon ajan Oulussa, vakituisesti Berliinissä asuva Pöyhönen muistelee.

Dalindèon kevään konserteissa on kuultu musiikkia uudelta levyltä ja muutama sana sen teemoista. Yhtyeen johtohahmo haluaa viedä vuonna 2003 perustetun Dalindèon yhtyesoundia uusiin suuntiin ja tämä näkyy etenkin esiintymisissä.

– Olemme soittaneet niin pitkään yhdessä, että tavoittelen sellaista ”katsotaan miten tämä kappale menisi tänä iltana” -henkeä. Haemme tarkoituksella sellaista avoimempaa ja improvisoivampaa otetta.

Pöyhösen luotsaama Ricky-Tick Big Band lopetti vuoden lopussa yhteistyönsä Julkisen sanan, eli räppärien Palefacen, Tommy Lindgrenin ja Redraman kanssa. Säveltäjä-kapellimestari kertoo big bandin tulevaisuuden olevan selkeä ja paljastaa orkesterin valmistelevan parhaillaan uutta omaa instrumentaalimusiikkia.