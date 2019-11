Jorma Uotisesta tulee Kekkonen – Compañía Kaari & Roni Martinin uusi teos valmistetaan Kekkosen kotiin Tamminiemeen

Compañía Kaari & Roni Martinin uusi teos on Uotinen Goes Kekkonen. Esitys tarjoaa vaihtoehtoisen opastuksen Tamminiemen museoon. Kekkosen tulkkina on tanssija Jorma Uotinen.

Kekkosen haamun jäljille johdattavat dramaturgi Atro Kahiluoto, koreografi Kaari Martin sekä säveltäjä Roni Martin.

Teoksen innoittajana on toiminut Kaari Martinin lapsuus, jossa Kekkonen oli aina läsnä.

– Koko lapsuuteni oli yhtä kekkosluentoa. Isä rakasti Kekkosta. Oma näkökulmani Kekkoseen on yhä vahvasti tämän ihailun värittämä, Kaari Martin kertoo.

– On ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa esitys Tamminiemen museoon, Kekkosen kotiin.

Kekkosen syntymästä tulee 2020 kuluneeksi 120 vuotta. Tamminiemi on sisustettu sen pitkäaikaisimman asukkaan, Urho Kekkosen, ajan asuun.

Teos tuotetaan yhteistyössä Suomen kansallismuseon kanssa.

– Juhlan kunniaksi saamme tarjota yleisölle mahdollisuuden sukeltaa UKK:n pään sisälle taiteellisin keinoin, autenttisessa ympäristössä. Haluamme tehdä museokohteissamme nykyaikaista toimintaa erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, ja tavoittaa näin kiinnostavia, uusiakin kävijäryhmiä. Uotinen Goes Kekkonen ja Tamminiemi on tästä mainio esimerkki, Suomen Kansallismuseon intendentti Mikko Teräsvirta sanoo.

Uotinen Goes Kekkonen kantaesitetään Tamminiemessä 5. maaliskuuta 2020.