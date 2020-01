Joker rohmusi ehdokkuuksia tämän vuoden Oscareissa

Tämän vuoden Oscar-gaalassa eniten saavat jännittää Joker-elokuvan taustajoukot. Todd Phillipsin ohjaama elokuva kahmi yhteensä 11 ehdokkuutta.

Kymmenen ehdokkuuden elokuvia on yhteensä kolme. Ne ovat Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman ja 1917.

Kaikkiaan palkintoja jaetaan 24 kategoriassa.

Parhaan elokuvan Oscarista kilpailevat 1917, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, Ford V Ferrari, The Irishman, Joker, Jojo Rabbit ja Pikku naisia.

Parhaasta ohjauksesta Oscar-ehdokkaana ovat Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) ja Bong Joon-ho (Parasite).

Parhaan naispääosan Oscar-ehdokkaat ovat Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Pikku naisia), Charlize Theron (Bombshell) ja Renee Zellweger (Judy).

Miesten pääosapalkinnon saa joko Antonio Banderas (Kärsimys ja kunnia), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) tai Jonathan Pryce (Kaksi paavia).

Golden Globe -palkinnot voivat enteillä Oscar-kunniaa

Oscar-menestystä voidaan usein ennustaa Golden Globe -palkintojen perusteella. Viikko sitten jaettuja kultaisia maapalloja voittivat muun muassa Quentin Tarantinon ohjaama Once Upon a Time in Hollywood, joka sai palkinnon sekä parhaasta komediaelokuvasta että parhaasta käsikirjoituksesta.

Sam Mendesin ohjaama, ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva sotaelokuva 1917 palkittiin parhaasta draamaelokuvasta ja ohjauksesta. Elokuva saa ensi-iltansa Suomessa myöhemmin tässä kuussa.

Korealainen rikkaiden ja köyhien elintasoeroja satirisoiva Parasite sai puolestaan parhaan vieraskielisen elokuvan palkinnon Golden Globe -gaalassa.

Martin Scorsesen gangsteridraama The Irishman jäi tuolloin kokonaan vaille palkintoja.

Oscarit jaetaan Hollywoodissa helmikuun 10. päivänä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Ehdokkuudet ja palkinnot jakaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia.

Viimevuotisessa Oscar-gaalassa parhaan elokuvan palkinnon sai Yhdysvaltain rotusorron aikaa 1960-luvulla kuvannut Green Book.