Jarkko Viinamäki vaihtoi kantribändinsä kielen suomeen – Ihmisroska-kappale sai innoituksen Oulusta: "Myötäelämisen taitoa kaipaisi enemmän"

Iiläislähtöinen Jarkko Viinamäelle kävivät selviksi, mitkä ovat englanninkielisen vaihtoehtokantrin realiteetit Suomessa. Suomenkielisissä teksteissä auttoi Jarkko Martikainen.

Iiläislähtöinen laulaja-kitaristi Jarkko Viinamäki perusti vaihtoehtokantria esittävän Kings of Moonshine -yhtyeen kymmenkunta vuotta sitten.

Englanninkielisen juurimusiikkibändin pyörittämisen realiteetit Suomessa kävivät kuitenkin pian selviksi. Bändi oli iso, mutta touhu jäi pienimuotoiseksi eikä liksoille päässyt.

Viinamäen avauduttua asiasta taannoin Jarkko Martikaiselle, jonka yhtyeen keikkamiksaajana hän oli jo pitemmän aikaa kiertänyt, kaimat pähkäilivät, että kaivattu resonanssipinta saattaisi löytyä helpommin suomenkielisillä biiseillä. Martikainen lupasi auttaa sanoitusten kanssa.

Kun Viinamäki kolme vuotta sitten alkoi kirjoittaa suomeksi, aikaansaannokset päätyivät järkiään roskakoriin. Epätoivo oli jo valtaamassa mieltä, kunnes paperille putkahti pari sanoitusta, joissa tuntui olevan ajatusta.

– Jarkko ohjaili minua oikeaan suuntaan. Lopulta joku lukko aukesi ja pystyin kirjoittamaan vapautuneemmin, Viinamäki kertoo.

– Kyllä tämä ehdottomasti tekstivetoista musiikkia on. Yritän lähestyä biisejä sellaisesta tulokulmasta, josta joku muu ei lähesty. Yritän olla apinoimatta ketään.

Omalla äidinkielellä kirjoittaminen on tarjonnut mahdollisuuden kirjoittaa monipuolisemmista aiheista ja aiempaa vivaihteikkaammin.

– Jos biisin aiheena on vaikka rakkaus, voin kirjoittaa siitä suomeksi paljon värikkäämmin ja mielenkiintoisemmin kuin englanniksi. Englanti on ollut enemmän sellaista tuttifruttia, Viinamäki naurahtaa.

Tammikuussa julkaistun Viinamäki-albumin pohdiskelevien sanoitusten skaala yltää rakkaudesta yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Levyn teemaksi kohoavat ihmiskohtalot. Teksteissä joku tuppaa aina oleman vähän altavastaaja, ja tällä kertaa puheenvuoro annetaan myös sellaisille, jotka eivät yleensä saa ääntään kuuluville. Oulusta innoituksen saaneessa Ihmisroska-kappaleessa esimerkiksi lauletaan kodittoman näkökulmasta.

– Siitä on tullut paljon positiivista palautetta, että aihe on tärkeä, Viinamäki sanoo.

– Biisissä ei yritetä nostaa uudestaan sammakkoa, joka on jonkun suusta päässyt, vaan ennemminkin todetaan, että on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat tuolla tavalla, että ihmisroskat pitää saada pois maisemaa pilaamasta. Myötäelämisen taitoa kaipaisi enemmän.

Musiikillisesti Viinamäki astelee aavistuksen iskelmällisempään suuntaan Kings of Moonshinesta, jota sitäkään ei ole kuopattu. Ensi kesänä senkin on taas tarkoitus äänittää uusia biisejä.

Siinä missä Kings of Moonshine on enemmän bändi, jossa kaikki saavat toteuttaa itseään, Viinamäki on täysin Viinamäen oma juttu. Uutuuslevyllä on pari sellaista biisiä, joissa hän soittaa kaikki soittimet itse. Sooloprojektissa voi muutenkin mennä biisin ehdoilla ja hyödyntää tarvittaessa eri soittajia ja eri kokoonpanoja.

Vaikka levyllä kuullaan bändisoittoa, keikkoja Viinamäki on tehnyt enimmäkseen soolona kitaran ja luupperin kanssa. Bändin kera Viinamäki on esiintynyt toistaiseksi vain kertaalleen Tavastialla Helsingissä. Kevään Juttutuvan-keikalle taas on suunniteltu kokeellisempi rumpukoneella varustettu akustinen kokoonpano.

Viinamäki ja 2–7 miehen trio esiintyvät Tubassa Oulussa lauantaina 7. maaliskuuta.