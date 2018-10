Jari Sarasvuota näyttelevä Mikko Nousiainen pohti paljon rooliaan: "Se oli pakko kääntää täysin fiktiiviseksi hahmoksi"

Koska hahmo on elossa oleva ihminen, Mikko Nousiainen käänsi roolin fiktiiviseksi.

Näyttelijä Mikko Nousiaisen roolihahmo puhuu Tuukka Temosen ohjaamassa Valmentaja-elokuvassa enemmän kuin keskiverto hahmo keskivertoelokuvassa. Nousiainen on läsnä lähes jokaisessa kohtauksessa ja suoltaa tekstiä paitsi paljon, myös nopeasti.

– Tykkään siitä. Olen aina tykännyt tehdä elokuvassa mieluummin enemmän kuin vähemmän. Jos teet kuvauspaikalla vain jonkin pienen käväisyn ja koko muu työryhmä on tehnyt kuvauksia jo pitkään, joudut tietyllä tavalla todistelemaan paikkaasi ryhmässä. Kun on mukana koko ajan, tietää, missä mennään.

Nousiainen ei ole ennen tehnyt näin isoa roolia.

– No, Mannerheim olisi ollut sellainen, hän viittaa rahoitusongelmiin kaatuneeseen produktioon.

Mannerheimiin verrattuna Jari Sarasvuo on toki ollut hiukan erilainen näytellä. Ohjaaja Tuukka Temonen sanoo, ettei ole kysynyt Sarasvuolta itseltään lupaa tai kommentteja käsikirjoitukseen tai lopulliseen elokuvaan.

Sarasvuon ja Mannerheimin ero hahmoina on siinä, että toisin kuin Mannerheim, Sarasvuo on edelleen erittäin elossa.

– Se aiheutti itselleni näyttelijänä aluksi todella paljon päänvaivaa. Pohdin, että täähän on ihan sairasta. Henkilöstä, joka ei ole enää elossa, voidaan mielestäni melko röyhkeästikin väittää asioita. Toisin on elävän ihmisen kohdalla. Vaikka hänestä ja hänen elämästään tekisikin mieli väittää jotain, siinä ympärillä on aina joukko ihmisiä, joiden elämään nämä väittämät tulisivat vaikuttamaan, Nousiainen sanoo ja viittaa Sarasvuon läheisiin.

Siispä näyttelijä lähti rakentamaan Sarasvuotaan kokonaan puhtaalta pöydältä.

– Se oli pakko kääntää täysin fiktiiviseksi hahmoksi. Tein oman kaaren sille henkilölle. Mietin sitäkin, paljonko lähden imitoimaan häntä, mutta totesin, etten ole imitaattori.

Joitain maneereja Nousiainen on kuitenkin poiminut Sarasvuolta. "Kaikkien tunteman" media- ja tv-persoonan eleet, ilmeet ja sanomisen tavat tunnetaan kyllä yleisössä.

Loppujen lopuksi Valmentaja-elokuvan päähenkilö on Nousiaisen mukaan monen asian yhdistelmä.

– On olemassa aito henkilö, sitten on minun mielikuvani, Tuukan mielikuva ja yleisön mielikuva.

Millainen sitten on Nousiaisen mielikuva näyttelemästään tyypistä?

– Epävarma. Intohimoinen. Aikamoisten ristiriitojen henkilö.

Kuvaukset menivät Nousiaisen mukaan jouhevasti.

– Oli tosi mukavaa! Meillä meni Tuukan kanssa ajatukset todella hyvin yhteen. Aikaisemmin olimme tehneet yhdessä vain yhden musiikkivideon Jonna Tervomaalle, joskus melkein kaksikymmentä vuotta sitten.

Ulkoisilta puitteiltaan kuvaukset olivat Nousiaiselle paluu omiin nuoruusvuosiin.

– Se takatukka, ihan kauhee! Olen kyllä näytellyt kasarille ja ysärille sijoittuvissa tarinoissa ennenkin sekä leffassa että teatterissa. Sitä näkee jotenkin uusin silmin sen oman nuoruutensa, Nousiainen nauraa.

Mitä yhteistä Nousiainen sitten löysi itsestään ja näyttelemästään henkilöstä?

– Nyt kun ihan rehellisiä ollaan, niin tietyn pikkumaisuuden. Sellaisen, että mitä ihmiset minusta ajattelevat. Tätä vastaan joutuu taistelemaan.

Tuukka Temosen Valmentaja-elokuva saa ensi-iltansa 17.10.