Jaana Villasen kirjassa on voimaannuttava teksti vuoden jokaiselle päivälle – tarinat ovat suomalaisilta naisilta

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on erittäin huono Etelä-Lapissa ja Keski-Lapissa lumipyryn vuoksi. Ajokeli on huono koko maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa lumi- tai räntäsateen ja sään pakastumisen vuoksi. Ajokeli on huono Pohjois-Lapissa lumisateen ja lumituiskun vuoksi.