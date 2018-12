Jaakko Laitinen & Väärä raha -bändin musiikkiin tulee uusia vaikutteita Kreikasta ja Lähi-idästä

Tänään Oulussa esiintyvä bändi juhlii kymmenvuotista taivalta keikkaillen ja uutta levyä tehden. Kokoonpanossa trumpetisti on vaihtunut Jarkko Niemelästä turkulaiseen Ilkka Arolaan, jazzmuusikkoon, joka tuntee hyvin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan musiikkia.

Jaakko Laitinen & Väärä raha -bändi täyttää ensi vuonna 10 vuotta. Laulusolisti Jaakko Laitinen, millainen kehityskaari tämä on ollut, mikä on vuosien varrella muuttunut vai onko mikään?

– Nyt kun olemme olleet studiossa tekemässä uutta levyä, niin sen kyllä huomaa, että soitto ja laulu ovat kehittyneet. Tietty hulluus ja pöljyys on hyvällä tavalla säilynyt, vaikka tekninen taituruus on kehittynyt.

Keikkailette pohjoisessa usein samoihin aikoihin vuodesta eli uuden vuoden ja vapun tienoilla. Onko keikkakalenterissa muitakin saman tyyppisiä säännönmukaisuuksia?

– Kesä on kovaa keikka-aikaa, kun on häitä ja kaiken maailman juhlia ja festareita. Joskus on sellaisia kesäkuukausia, että on kaksi kokonaista päivää vain käydä kotona kääntymässä.

Bändi tekee noin 70 keikkaa vuodessa. Onko määrä sopiva, kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

– Määrä on aika hyvin tämmöiselle uugeemmalle (underground), omaa musiikkia esittävälle bändille. Itse voisin tehdä vähän enemmänkin, mutta on se ihan hyvin. Suurin osa keikoista on kesäisin, talvella saattaa olla joku kuukausi, että ei ole yhtään keikkaa. Silloin voi tehdä kaikkea muuta, kuten uusia biisejä, ja nyt on tehty levyä. On se toisaalta ihan sopiva tahti.

Trumpetisti, buzukin soittaja Jarkko Niemelä ei ole enää mukana bändissä. Miten henkilövaihdos on vaikuttanut bändiin?

– Se on iso muutos. Ihmiset ovat omia persooniaan, niin soittamisessa kuin soiton ulkopuolellakin. Kun yksi ukkeli lähtee, siitä jää tyhjiö, ja kun toinen ukkeli tulee, hän täyttää sen eri tavalla. Muut ukkelit voivat taas ottaa sitä tilaa uudella tavalla haltuunsa. Ilkka (Arola) ei ole lähtenyt korvaamaan Jarkkoa, vaan hän on tuonut bändiin oman, vahvan panoksensa.

– Ilkka tuntee arabialaisen musiikin tosi hyvin ja hänellä on oma tyylinsä soittaa trumpettia. Se on ollut hienoa, ja innostanut meitä muitakin, kun on tullut vähän uutta energiaa tähän bändiin.

Kuinka uusi trumpetisti Ilkka Arola löytyi bändiin?

– Kuuntelin kerran Ruotsin radiota, ja siellä oli tosi hyvää trumpetinsoittoa, sellaista arabijatsia. Sitten kävi ilmi, että soittaja olikin suomalainen Ilkka Arola. Kirjoitin nimen itselleni ylös, että pitää tutustua hänen musiikkiinsa tarkemmin. Kun bändissä tuli ajankohtaiseksi, että pitää vaihtaa trumpetistia, sanoin pojille, että minulla on jossain muistiinpanoissa ylhäällä hyvä suomalainen trumpetisti. Tutkimme vähän yhdessä, että minkälainen hän. Sitten laitoin hänelle sähköpostia ja sain samana päivänä vastauksen, että kyllä hän tulee soittamaan meidän kanssa.

Miksi trumpetistia vaihdettiin?

– Jarkko oli niin kiireinen. Hänellä oli virka, tohtorinväitös tekeillä, start up -firma, perheenlisäystä. Emme olisi ehtineet keikkailla niin paljon ja tehdä tätä uutta levyä hänen kanssaan. Yhdessä tästä sovittiin. Jarkon luoma musiikki ja hänen tekemät biisit saavat kuitenkin bändissä yhä elää aktiivista elämää.

– Jarkon kiireiden takia keikoilla piti aika usein käyttää tuuraajia. Siinä oli vähän sellaistakin, että kun jotkut näkivät Väärän rahan ensimmäistä kertaa niin, että bändissä soitti viulisti tuuraajana, ja sitten kun he tulivat seuraavalle keikalle, he kyselivät, että hei missä se viulisti on, se oli niin mahtava. Se vähän sekoitti sitä pakkaa. Halusimme trumpetistin, joka pystyy enemmän sitoutumaan.

Tähän asti kaikilla bändin soittajilla on ollut lappilainen tausta. Miten herra Turusta on sopeutunut joukkoon: ymmärtääkö varsinaissuomalainen Lapin miehen huumoria ja toisin päin?

– Kyllä minusta tuntuu, että Ilkka hyvin ymmärtää meidän juttuja, sekä muotoa että sisältöä. On siellä totta kai eteläsuomalaisen kanssa aina vähän jotain. Siitä tulee hyvää kitkaenergiaa, kun joudumme opettelemaan toinen toisiamme.

Olette tekemässä uutta levyä ja sen tueksi on menossa joukkorahoituskampanja. Onko se nykyään tavallinen tapa musiikkimaailmassa hankkia rahoitusta, jos takana ei ole isoa levy-yhtiötä?

– Kyllä se näyttää olevan. Mietimme sitä jo edellisen levyn kohdalla, mutta kun emme olleet sitä ennen tehneet, se tuntui jotenkin vaivalloiselta. Nyt päätimme tempaista, että ihmiset voivat osallistua ja tavallaan ostaa levyn etukäteen, niin se ei ole meille niin kauhea suonenisku bändin talouteen.

Kiinnostaisiko Jaakko Laitinen & Väärää rahaa olla ison levy-yhtiön huomassa?

– Meillä on Play Groundin kanssa toiminut yhteistyö niin hyvin, ettei ole oikeastaan tullut mieleenkään, että alkaisi kolkuttelemaan isompien levy-yhtiöiden ovia. Sekin on vaikuttanut, mitä kavereilta on isoista levy-yhtiöistä kuullut, että ei se niin hehkeää ole. Ne tekevät musiikkia niin bisnes edellä. Koettavat olettaa, että mitä yleisö haluaa. On mukavampi tehdä hyvää musiikkia, kuin meidän koettaa olettaa, mitä se levy-yhtiö koettaa olettaa.

Bändin musiikkia on määritelty Balkan-vaikutteiseksi. Mitä muita vaikutteita itse tunnistat teidän musiikissa?

– Balkan on iso tekijä. Iskelmähän siinä kuuluu, vanha suomalainen tango, venäläistä musiikkia on myös pohjalla. Viime aikoina olemme kuunnelleet kreikkalaista rembetikoa ja se kuuluu nyt aika paljon. Jo viime levyllä oli yksi lainakappale Kreikasta. Kun Ilkka on harrastanut arabimusaa, hän on tuonut suuren sysäyksen sitä. Se tulee aina villityksenä. Se, mitä me kuunnellaan bändin kanssa jatkoilla, vaikuttaa myös siihen, millaisia biisejä tehdään.

Mitä uutta tuleva levy tuo bändin musiikkiin?

– Ilkka on tuossa vieressä ja hän sanoi, että punkkia. Ilkka on nuorena soittanut hard core punk-bändissä, ja hän on tehnyt meille yhden tosi räyhäkkään punk-henkisen biisin. Sellaista ei ole ollut ennen.

Olette jo olleet studiossa tekemässä äänityksiä tulevaa levyä varten. Kuinka pitkä on tämä prosessi uusista biiseistä äänityksiin ja levyn julkistamiseen?

– Äänityksissä olemme nyt vajaat kymmenen päivää. Teemme nyt pohjia. Sen jälkeen menee käytännössä kuukausia, kun äänittelemme siihen kaikkia mausteita ja pikku herkkuja päälle, sitä miksataan ja se masteroidaan. Yleensä olemme aina myöhästyneet aikataulusta, niin nyt koetimme tehdä realistisen aikataulun, että saisi rauhassa tehdä, eikä tulisi hoppua. Levyn pitäisi olla valmis ensi marraskuussa.