Boikottia vastustetaan Yhdysvalloissa ja Israelissa

– BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) -liike on saanut paljon kritiikkiä erityisesti Israelissa ja Yhdysvalloissa. Liikettä on syytetty muun muassa antisemitistismistä.

– Saksalainen Deutsche Welle kirjoittaa yhden liikkeen perustajista Omar Barghoutin sanoneen, että Israelin valtion kritisointia ei tule rinnastaa suoraan antisemitismiin.

– Kansainvälisen kampanjan tarkoituksena on taloudellisin keinoin saada Israel lopettamaan miehityspolitiikkansa. Boikotin lisäksi liikkeen keinoja ovat maahan suunnattujen investointien vähentäminen ja taloudelliset pakotteet.

– Esimerkiksi viime vuoden alussa Israel listasi 20 kansainvälisen järjestön edustajaa, joita on kielletty matkustamasta maahan BDS-yhteyksien takia. Joukossa oli myös 1940-luvulla Nobelin rauhanpalkinnon saanut protestanttinen kveekariliike.

– Yhdysvalloissa erityisesti republikaanit ovat yrittäneet saada BDS-kampanjaa vastustavia lakeja läpi.

– Euroviisujen alla Guardian uutisoi, että Israel aikoo estää viisujen häiritsemistä suunnittelevien aktivistien pääsyn maahan. Erityisesti BDS-aktivistit ovat kannustaneet artisteja ja muita ihmisiä boikotoimaan viisuja.