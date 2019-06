Iso päätös Jorma Uotisen kaudelle Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin johdossa – korkin poksautti Hofesh Shechterin fyysinen maanjäristys

Tanssitaiteilija Jorma Uotinen aloitti Kuopion festivaalin johdossa 18 vuotta sitten tulemalla torille avajaisiin kalakukon sisällä ja heittelemällä yleisön päälle kankaisia muikkuja. Taiteellinen johtaja päättää kautensa sunnuntaina gaalassa Au Revoir Jorma U. Jäähyväisissä Uotinen nähdään itsekin näyttämöllä suuressa punaisessa hameessa sooloesityksessä La Diva.

Eipä olisi ravistelevampaa ja fyysisempää alkua voinut ajatella 50 vuotta täyttävälle Kuopio Tanssii ja soi -festivaalille kuin israelilaissyntyisen Hofesh Shechterin teos Grand finale ja espanjalaissyntyisen Rafael Bonachelan Sydney Dance Companylle koreografioima teos ab [Intra].

Grand finale on fyysinen, hurmoksellinen, riehakas, uhkaava ja ekstaasiin asti raadollinen analyysi ihmisestä. Ab [Intra]:n klassisesti treenatut tanssijat kuvioivat fotogeenisesti itseään säästelemättä.

Jorma "Törinää pyttyyn" Uotinen, kaiken kansan tuntema tanssitaiteilija, on johtanut Kuopion festivaalia kauemmin kuin kukaan muu, 18 vuotta. Viideskymmenes festivaali on hänenkin grande finalensa.

Mittavat kansainväliset verkostot omaavalla Uotisella on nyt se paikka, jossa tuodaan tämä ja tämä häikäisevä teos tai ryhmä viimeinkin Savon sydämeen.

– Ennen kuin minä täältä häivyn, Uotisen totesi.

Hofesh Shechter on kuin Kuopion oma poika

Kuopio Tanssii ja Soi on koko Suomen tanssikasvattaja. Maan pitkäikäisin ja suurin tanssifestivaali on myös ikkuna Euroopan ja koko maailman tanssiin. Sillä on ollut inspiroiva merkitys kotimaan tekijöille ja suomalaisten tanssikäsityksen laajenemiselle.

Nyt Jorma täräytti heti alkuun näyttämölle kaksi niin nimekästä ja isoa ensembleä, että harvalla on siihen varaa.

Hofesh Shechter on melkein Kuopion oma poika. Shechter esiintyi elämänsä ensimmäisen kerran koreografina Kuopion koreografiakilpailussa 2004. Kuopiossa on sen jälkeen nähty myös menestysteos Political Mother.

Hofesh Shechter Companyn uusi teos Grand finale menee ruumiiseen monessa mielessä. Näyttämöllä taistellaan, voitetaan, antaudutaan, juhlitaan, sylitellään haavoittuneita ja raahataan kuolleita. Keskiössä on "homo criminalis", rikollinen ihminen, tai ihmiset, jotka tuhoavat toisiaan, ja lopulta itse itsensä.

Viittauksia 2001: Avaruusseikkailuun ja Titaniciin

Jorma Uotisen mukaan hyvä teos koskettaa aivoja, sydäntä ja maksaa. Grand finale menee myös munaskuihin.

Shechterin keitoksessa on ovelia viitteitä elokuvamaailmaan. Ainakin Stanley Kubrickin2001: Avaruusseikkailuun ja James CameroninTitaniciin.

Näyttämösavun keskeltä paljastuu monoliitin kaltaisia lavastuselementtejä, jotka nekin ikään kuin tanssivat: rajaavat ja rikkovat tiloja. Avaruusseikkailussa Kuun kraaterista löytyy Jupiteriin signaaleja lähettävä musta monoliitti. Kubrickin tieteisklassikossa soi tällä kohtaa Johann Strauss nuoremman wienervalssi Tonava kaunoinen. Nyt yleisö yllätetään operettisävelin Mustalaisruhtinattarella. Se toimii kuin häkä. Viisihenkinen orkesteri tarjoilee fyysisen maanjäristyksen välikkeenä katsojille rauhoittavaa romanttista musiikkia kuin Titanicin soittajisto, joka jatkoi loppuun asti.

Haastattelussa Shechter huomautti, että toivo on ihmisten asia. Luonto tai eläimet eivät osaa toivoa.

– Jos kysyt, tulemmeko ihmisrotuna hallitsemaan ja säilymään maapallolla – todennäköisesti emme. Olemme oletettavasti poissa 200, 2 000 tai 10 000 vuoden kuluttua, hän sanoo.

– Tämä ei tarkoita, että emme voisi olla toiveikkaita. Mutta tiedäthän, me kuolemme. Me kuolemme kaikki. Silti voimme elää toivossa. Se on itselleni vahva vaikutin.

Jorma Uotinen tuli ulos kalakukosta

Kuopio Tanssii ja soi syntyi 50 vuotta sitten, koska Kuopion Yhteisteatterin johtaja Aimo Hiltunen ja Kuopion kaupunginorkesterin kapellimestari Lauri Siimes olivat rohkeita visionäärejä, joilla oli järkkymätön tahto. Jokaisella festivaalilla pitää aina olla tulisielu, joka jaksaa.

"Vastoinkäymisiä on, turpiin tulee ja lunta tupaan, silti pitää jaksaa ja uskoa, että tämä on hyvä juttu", Finland Festivalsin toiminnanjohtaja 1986–2006 Tuomo Tirkkonen sanoo Tiia Lappalaisen kirjoittamassa Kuopion festivaalin juhlakirjassa.

Festivaalijohtaja Jorma Uotinen on yksi tulisieluista. Kuopiolaiset hurmaantuivat häneen heti."Kansainvälistä mainetta niittänyt Uotinen kiinnosti jo pelkästään persoonana, eikä hän arastellut laittaa itseään peliin: toriavajaisiin Uotinen saapui kalakukon sisällä heitellen sieltä kankaisia muikkuja yleisöön."

Toiminnanjohtaja Anna Pitkäsellä on kimppu hauskoja juttuja, mitä festivaalilla on vuosien saatossa sattunut. Milloin on pitänyt kiikuttaa jäitä jalkapohjansa torin lavalla polttaneille tanssijoille, milloin sammuttaa intialaisen tanssiryhmän iltanuotiota hotellin käytävältä.

Festivaalin tuottaja Sirpa Miettinen muistelee juhlakirjassa, kuinka Nuevo Ballet Españolin toinen koreografi Angel Rojas tuli pukuhuoneiden puolella vastaan pikkuhousut kädessään ja kysyi Miettiseltä, voisiko tuottaja pestä ne."No minähän pesin, ja pistin ne sitten isoon kuivaajaan yksinään", Miettinen kertoo.

Juice Leskinen lauloi Kuopion torilla kesällä 1986: "Jumala loi tanssin, jumala loi transsin, eikä niiltä välttyä voi. Oh boy, Kuopio Tanssii ja Soi."